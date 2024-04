Transporte: fracasaron las negociaciones con el Gobierno y la UTA podría convocar a un paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría convocar a un paro de colectivos a partir del jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires debido al fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y las cámaras del transporte sobre el conflicto salarial con los choferes.

Los trabajadores reclaman que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000.

Tras la audiencia en la Secretaría de Transporte, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, admitió la dificultad de la situación y la necesidad de paciencia por parte de todos. Aunque se comprometió a revisar las cuentas, señaló que la falta de recursos impide una solución inmediata.

Durante la reunión, las cámaras de transporte automotor presentaron sus necesidades y demandas, mientras que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, solicitó comprensión a los empresarios ante la situación del país y los instó a resolver el conflicto con UTA para garantizar el servicio a los ciudadanos en condiciones normales.

La Secretaría de Transporte sostiene que no tiene autoridad en los acuerdos de paritarias entre la UTA y la patronal, ya que no forma parte de dichos convenios ni es responsable de su negociación. Afirman que su rol se limita a reconocer los costos del sector y mantener un diálogo con las cámaras correspondientes. Según la Secretaría, al no ser parte del conflicto, no pueden intervenir de manera directa en él.

El enfrentamiento entre las partes persiste y mañana miércoles se llevará a cabo una nueva reunión, dejando el desenlace aún incierto. El resultado de estas negociaciones determinará si millones de personas podrán regresar a sus hogares utilizando el transporte público ese día.

MM con información de la agencia NA.