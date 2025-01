Unión por la Patria reclama que se conformen las comisiones de control de la deuda y las privatizaciones

El bloque de diputados de Unión por la Patria acusó al Gobierno de no querer que el Congreso funcione y volvió a reclamar a las autoridades del Parlamento que se conformen las comisiones bicamerales para “poder controlar” la renegociación de la deuda y de las privatizaciones.

En una publicación realizada en la red social Instagram, el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez dijo que “Milei no quiere la ley de Presupuesto ni que se legisle en un tema muy sensible como es la renegociación de la deuda púbica”. Martínez dijo que Milei tampoco quiere que “funcionen comisiones bicamerales que son fundamentales para el control parlamentario”. “Por eso volvimos a exigir, por nota, desde el bloque de Unión por la Patria, que se constituyan bicamerales claves”, disparó.

En ese sentido le reclamó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “cumplan con su función y su responsabilidad” porque “queremos Congreso funcionando”. Agregó que “queremos que la comisión que sigue los temas de deuda externa funcione. Queremos controlar los fondos de la seguridad social, el FGS. Queremos seguir al derecho lo que pasa con las privatizaciones en la Argentina”. De hecho, la conformación de la comisión de seguimiento de las privatizaciones es reclamada por la mayoría de los bloques opositores.

En la ley Bases se había establecido que esa comisión bicameral tendrá que hacer el control del proceso de licitaciones de las empresas que pueden ser vendidas por el Estado en forma total o parcial o incorporar capital privado. Se trata de Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, y aportar capital privado en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Martínez también reclamó que se constituya la comisión sobre los menores que “se encarga de velar por los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes”.

Con información de la agencia NA