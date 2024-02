Weretilneck advirtió que, si el Gobierno no se abre al diálogo, el DNU podría derogarse

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió que si Javier Milei no se muestra abierto al diálogo, “es una posibilidad muy seria que se derogue el DNU en el Senado”. “Hay una decisión en el Gobierno nacional de no negociación, de no apertura a otro punto de vista, eso lleva a la parálisis que tenemos hoy”, indicó en diálogo con Todo Noticias.

Para el mandatario patagónico, dicho gridlock legislativo podría revertirse únicamente si, desde la administración libertaria, evitan los proyectos extremadamente abarcativos y se inclinan por una actitud más moderada. “Yo creo que si hay una serie de leyes que no sean de 600 artículos y si hay un cese de agresión a las provincias desde un punto de vista político, personal y económico, es posible establecer un diálogo, pero tienen que estar contemplados los intereses de los dos lados”, planteó.

Y agregó: “Las provincias no somos las causantes de la inflación, es culpa del Estado nacional. Es muy injusto que nos hagan responsables del estado actual de la Nación”.

En este marco, cuestionó las agresiones hacia los gobernadores y reveló que, pese a que dejó de escalar el conflicto Nación-provincias, todavía persiste malestar entre los mandatarios locales. “Hay mucha bronca en el grupo de Whatsapp de gobernadores por los agravios personales”, contó.

“Toda aquella persona que tiene el tupé de pensar algo distinto al Gobierno es estigmatizado públicamente. Esto está marcando un rasgo ideológico y de intolerancia del Gobierno que es preocupante”, señaló durante la entrevista. Según indicó, hay angustia entre los dirigentes políticos por “no saber hasta dónde llega” el accionar de la gestión de Javier Milei.

Reclamó, además, por la falta de un ámbito para discutir los subsidios al transporte, las políticas energéticas y educativas y, en un guiño a la frase que suele utilizar el Presidente, afirmó que las autoridades nacionales ven una realidad distinta a la que ven ellos. “El empobrecimiento, el encarecimiento exponencial del costo de vida, el desempleo, el cierre de comercios, lo vemos todos los días. Quizás él ve algo que nosotros hoy en la realidad diaria no vemos”, concluyó.

ACM con información de Télam