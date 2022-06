Blinkay: la nueva aplicación para pagar el estacionamiento medido en CABA

El gobierno porteño decretó el fin de las ticketeras que entregaban el comprobante para dejar el auto en calles y avenidas donde está tarifado y se comenzará a utilizar una aplicación llamada Blinkay a partir de este miércoles 29 de junio en los barrios de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta.

Cómo será el estacionamiento en CABA desde 2023: las claves y los cambios

A partir de este lunes 27, las 120 tickeadoras distribuidas en la ciudad comenzarán a ser retiradas. En el interín, sobre ellas se pegaran stickers informativos de la nueva modalidad. Durante ese mismo lunes y el martes 28, en los lugares autorizados de la zona tarifada, el estacionamiento será gratuito. Desde el miércoles 29 ya se podrá comenzar a pagar a través de Blinkay.

Esta aplicación se podrá descargar en el teléfono celular desde Playstore para quienes tengan el sistema operativo de Android y desde App Store para quienes usen el sistema iOS. Y ya funciona en ciudades de España, México, Canadá y los Estados Unidos, entre otras.

A través de ella podrá abonar el período de estacionamiento con tarjeta de débito, de crédito o a través de Mercado Pago. Es importante aclarar que en el caso de no contar con un teléfono inteligente, que la batería del mismo se haya agotado o simplemente no preferir este método de pago, los conductores podrán abonar en los comercios adheridos que estarán identificados con un sticker. Hasta el momento, eran 73 los puntos de venta de cospeles, pero ya se añadieron algunos más, alcanzando a más de 80 comercios donde se puede pagar por estacionamiento. Vale decir que en este caso los comerciantes usarán la aplicación Blinkay. Una tercera opción será que un poseedor de la app haga el trámite en beneficio del conductor que carezca de la aplicación.

Los negocios que quieran sumarse a la red de comercios adheridos podrán hacerlo de manera gratuita y vender horas de estacionamiento para los vecinos que prefieran pagar en efectivo. Esto, auguran, les dará visibilidad en el barrio y potenciales clientes.

De todas maneras, algunas cosas no sufrirán modificaciones. Por ejemplo, la hora seguirá costando 45 pesos y no cambiará el radio de la zona tarifada, delimitada por la Av. del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Bernardo de Yrigoyen, Venezuela, Perú, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Madero y la cortada Della Paolera. En ese perímetro se encuentran los 3.500 lugares de estacionamiento medido que tiene la Ciudad y no está previsto sumar nuevas calles al sistema de pago. Estas medidas se suman a las que ya rigen con respecto a simplificar el estacionamiento, algo que cada vez cuesta más en las calles porteñas.

El horario del estacionamiento tarifado sí tendrá un pequeño cambio: funcionará de lunes a viernes de 9 a 20 horas (era hasta las 21) y los sábados de 8 a 13 horas. Y un cambio grande será el tiempo que ahorrarán los conductores: de los 10 a 15 minutos que tomaba el trámite de pagar el estacionamiento con el sistema anterior, se pasará a apenas 2.

Los vecinos que vivan en la zona tarifada tendrán un beneficio que no poseían hasta ahora: podrán estacionar en forma gratuita en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio. Por el momento se han registrado 1.400 residentes en la web de la Ciudad (https://www.buenosaires.gob.ar/estacionar). Dicho registro se encuentra abierto desde el 12 de mayo y seguirá disponible. Allí deberán dejar su nombres, DNI o servicio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL de su domicilio, cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. De todos modos, aún teniendo infracciones impagas habrá un período de gracia de un año para regularizar la situación y mientras tanto gozar del beneficio.

DL