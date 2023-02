Los abuelos de Lucio Dupuy tras conocer el fallo: “Ahora arranca la pelea por la niñez”

La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron declaradas culpables este mediodía en la ciudad pampeana de Santa Rosa por un tribunal que consideró que asesinaron a golpes al niño de 5 años en noviembre del 2021, por lo que recibirán una pena de prisión perpetua. Dicha senetencia se sabrá el 13 de febrero.

La madre de Lucio Dupuy y su pareja, culpables de homicidio agravado

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, consideró que fue “una mala decisión” que el tribunal del juicio haya absuelto a la madre del niño por el abuso sexual por el que había sido acusada por los fiscales y por la querella, aunque manifestó su satisfacción porque ambas “recibirán perpetua”.

“Es una mala decisión para mí. Los juguetes sexuales tenían el ADN de las dos, es decir que las pruebas estaban (para que ambas sean condenadas por el abuso)”, dijo Ramón a la salida del Centro Judicial de Santa Rosa, donde minutos antes había escuchado el veredicto condenatorio.

De todas formas, se expresó conforme con que tanto la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, como su pareja, Abigail Páez, fueran consideradas autoras de un delito por el que recibirán la pena de prisión perpetua.

“Esto lo lograron ustedes, el apoyo de la gente fue increíble. Ahora la pelea por la niñez arranca”, afirmó el hombre, mientras recibía decenas de saludos y abrazos de la gente que se acercó hasta los tribunales para reclamar justicia entre lágrimas.

“Toda esta gente se puso la causa en la espalda, apoyaron para que esto se haga realidad, y hoy se marca la historia”, agregó y consideró: “Es un impacto que no se puede describir, recibir la noticia que van a perpetua las dos y que sean separadas. Es lo que veníamos a buscar, no importa el agravante que se descartó. De todos modos esta semana el abogado lo analizará para ver que pasó”.

Por su parte, Silvia, abuela de Lucio se mostró conforme tras escuchar el fallo: “es lo que pretendíamos, por lo que luchaba nuestro abogado, estamos conformes”.

Sobre la ausencia de las imputadas en el Tribunal de forma presencial comentó: “es una muestra más de falta de respeto. Durante gran parte del proceso eligieron estar y hoy no, otra muestra de lo que son. Sentí alivio cuando escuché el fallo, hay que esperar un estirón más hasta el 13. Estamos sufriendo hace mucho. Es una impotencia que estuvieron juntas todo este tiempo”.

Los abuelos de Lucio anoche no durmieron: “venimos luchando y pidiendo justicia y también por la ley que lleva su nombre, consideramos que hay muchos chicos que son violentados y no tienen por qué pasar por lo que están pasando. Quisimos transformar nuestro dolor en lucha por los chicos. Lo primero es cuidar la integridad de los niños, el sistema ha fallado con muchos aspectos con Lucio, que no vuelva a suceder”.

CDB / NB