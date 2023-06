Caso Cecilia: un imputado por encubrimiento dijo que un abogado le pidió que “plante” pistas falsas

Gustavo Melgarejo (29), uno de los cuatro imputados por el encubrimiento del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (28), desaparecida desde el 2 de junio, admitió haber mentido en una de sus indagatorias luego de que un abogado se presentara en su lugar de detención y le pidió que “plante” pistas falsas en la investigación.

Cuatro acusados por el crimen de Cecilia fueron imputados por "encubrimiento agravado"

El casero del campo de Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51) fue el único que amplió su declaración indagatoria, cuando ayer los fiscales lo notificaron de las pruebas que constaban en el expediente y le leyeron la acusación de “encubrimiento agravado” por la que quedó imputado.

Melgarejo, uno de los siete detenidos que tiene la causa por el hecho, ya había brindado dos declaraciones donde aportó distintas versiones sobre lo sucedido y señaló supuestos puntos en los que podían haber descartado los restos de la joven. Fuentes judiciales informaron que en su ampliación de anoche dijo que un abogado se presentó en la comisaría en la que está detenido para pedirle que “plante” pistas falsas.

En su momento, su abogada Mónica Sánchez afirmó, tras la segunda declaración, que su defendido “manifestó dos versiones diferentes sobre lo que vio, por miedo”, aunque aclaró que no sabía si fue amenazado. Ahora, confirmó que un abogado se presentó ese mismo día para pedirle que dijera que los restos de la joven fueron descartados en un basural. “Hay constancia en la causa de quien es el abogado”, aseguró Sánchez, aunque no hizo trascender su identidad.

La defensora particular había dicho que los familiares de Melgarejo consideraron que el acusado, “por el miedo que manifestó en su declaración de imputado, está más seguro custodiado adentro que afuera”.

En su primera declaración, el casero del campo de Puerto Tirol, de una zona llamada “Granjita Abuela Ema”, dijo que dos días después de la desaparición vio que llegó César Sena y Gustavo Obregón en un auto donde llevaban amordazada y maniatada a Cecilia. Sin embargo, en la segunda ocasión dijo que esos dos detenidos llegaron con la víctima amordazada, que le pidieron una pala y lo amenazaron.

Además, mencionó un basural como el lugar en el cual podría encontrarse el cadáver de Strzyzowski, aunque no precisó la ubicación.

De esta manera, el Equipo Fiscal Especial (EFE) investigará al abogado que presuntamente se acercó para pedirle que “plante” pistas falsas para desviar el rumbo de la investigación.

Para la querella, Cecilia fue asesinada al mediodía y solo estaban los Sena en la casa

Los abogados de la familia Strzyzowski afirmaron que los suegros y el marido de la joven desaparecida estaban en el mismo domicilio que ella cuando fue asesinada, y dijeron tener acreditado en el expediente que el crimen se cometió entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde.

“Estamos convencidos que hay tres autores materiales del hecho y cuatro encubridores. El homicidio ocurre entre las 12 y la 1 del mediodía, en el momento en que estaban los padres y César en el domicilio. Por el momento, la prueba lleva a esa conclusión”, señaló Fabián Améndola, uno de los letrados que representa a la familia.

Además, el letrado del equipo de Fernando Burlando, hizo referencia a la supuesta causa de muerte de la joven y no descartó que haya sido estrangulada y luego “haberse utilizado un elemento punzante” contra ella. “Están llegando los diversos informes que se han hecho. Se están evaluando en función a cámaras de seguridad para certificar los dichos de los imputados. Algunos de ellos sostuvieron que se encontraban en un shopping. Se están buscando para ser evaluados con el resto de la prueba. Son imágenes que todavía no están anexadas al expediente”.

A su lado, se encontraba Gustavo Briend, otro de los representantes legales de los Strzyzowski, quien manifestó estar “expectante” respecto al pedido de prisión preventiva de los siete imputados. “Seguramente pidamos más diligencias. Está acreditada la participación de los tres miembros del Clan Sena. Con todos los elementos que hemos colectado, alcanza y sobra para llegar a juicio”, aseveró.

El supuesto viaje a Ushuaia, clave para acusar por premeditación a Sena y Acuña

Los investigadores creen que César Sena (19) y sus padres, suegros de Cecilia Strzyzowski, actuaron con “premeditación” en el crimen de la joven desaparecida desde el 2 de junio, por “la promesa del viaje” a Ushuaia con trabajo y vivienda, cosa que en realidad nunca iba a ocurrir.

La familia acusada fue imputada por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, aunque para el hijo le sumaron los agravantes por “femicidio y el vínculo”. Según el Equipo Fiscal Especial (EFE), a las 9:15 del viernes 2 de junio, Cecilia llegó junto a César Sena a la casa de Santa María de Oro 1460, de donde nunca salió con vida.

En el expediente de casi 2.000 fojas, figuran distintos tipos de pruebas científicas y testimoniales, con 12 allanamientos y rastrillajes desde que la madre de Cecilia, Gloria Romero, radicó la denuncia por la desaparición de su hija.

En ese contexto y en base a los declarantes, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez determinaron que el presunto femicidio fue premeditado. Para el EFE, Sena padre y Acuña fueron quienes idearon “la promesa del viaje” como disparador de esa premeditación para cometer el hecho.

“La hipótesis principal que estamos manejando es que hubo una premeditación de sacar a Cecilia de su contexto familiar, de prometerle un viaje con salida laboral y con radicación en la ciudad de Ushuaia, inclusive hasta con vivienda”, explicó Cáceres Olivera a Radio con Vos. Según el fiscal, la joven y su pareja fueron a la vivienda, donde estiman que entre las 12 y 13 de ese viernes “César conjuntamente con sus padres dan muerte a Cecilia”.

“Todavía no tenemos determinada la causa ni la modalidad para darle muerte. Nosotros los tenemos a los tres ubicados dentro del domicilio en esa franja horaria, varios testigos por la mañana visualizaron a César que no se encontraba lesionado y sí (lo estaba) al momento de salir al domicilio”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que “si bien la vivienda es una edificación grande, no tienen habitaciones de tamaños considerables para uno presumir que (los padres) pudieran estar ajenos a lo sucedido dentro del domicilio”.

“Por eso nos da la presunción del conocimiento de los padres, inclusive la promesa del viaje era por parte de ellos” dijo y añadió: “Un viaje del que no existían pasajes, que no existía un trabajo fijado para empezar a prestar servicio en Ushuaia, no tenían un domicilio como se le estaba prometiendo, lo que nos da la pauta de la participación activa de los padres”.

En ese sentido, tras la desaparición de Cecilia, Acuña y su hijo aseguraron previos a ser detenidos que la joven se había ido por sus propios medios con otra persona. Sin embargo, la geolocalización de los teléfonos de ella y de su pareja nunca salieron del Chaco, y estuvieron juntos hasta que se desactivaron.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “los restos óseos encontrados pertenecerían a una persona adulta”, la cual creen que “serían los restos de Cecilia”. “Faltan las pericias y los cotejos de ADN pero creemos que serían los restos de ella, concluyó.

LC con información de agencia Télam