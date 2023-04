Condenan a “La Hiena” Barrios a un año y cuatro meses de prisión por violencia de género

Juan Facundo Ocampo, juez en lo Correccional 4 de San Isidro, condenó a un año y cuatro meses de prisión a Rodrigo “La Hiena” Barrios por golpes y amenazas a una mujer, delito por el cual está detenido desde febrero de 2022 en la Unidad 41 de Campana. El ex boxeador fue encontrado culpable de “amenazas en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas con violencia de género”.

Asimismo, la Justicia lo declaró “persona reincidente”, ya que tenía una condena previa de tres años y siete meses de cárcel por el homicidio culposo de Yamila González en Mar del Plata en 2010. Como Barrios cumplió gran parte de la condena establecida en la cárcel, el juez estableció que el próximo 3 de junio deberá salir de prisión.

Barrios fue detenido el 4 de febrero del 2022 en Tigre, cuando el Centro de Operaciones recibió dos llamados alertando sobre un episodio de violencia de género en una vivienda ubicada en la Galileo Galilei al 1.000 de la localidad de Rincón de Milberg.

El primer llamado fue del hijo adolescente de la víctima, quién informó que Barrios le estaba pegando a su madre y tenía un arma de fuego, mientras que el segundo llamado fue de una vecina que denunció que escuchaba a una mujer gritar “me vas a matar”. Ante la situación, la Policía arribó y detuvo al ex boxeador por golpear y amenazar a la mujer, pese a que no encontraron ningún arma.

En su denuncia, la víctima indicó que había conocido a Barrios días antes del ataque y que estaba todo el día tomando y fumando marihuana. En todo momento, el acusado negó los hechos y hasta denunció que el relato fue al revés.

LC con información de agencia NA