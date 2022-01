España detecta casos “muy leves” de flurona, gripe y Covid-19 simultáneas

La Generalitat de Catalunya detectó casos de infección simultánea de gripe y COVID-19. Según informaron este lunes la directora del servicio catalán de Salud, Gemma Craywinckel, se trata de casos "esporádicos" y "muy leves". "Son pocos casos, anecdóticos y no tienen más relevancia", reveló.

Israel registró el primer caso de infección simultánea entre Covid-19 y gripe

Israel comunicó este domingo que detectó su primer caso de contagio de coronavirus y virus de la gripe, conocido como "flurona" en un mujer embarazada sin vacunar. La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección.

Los casos de "flurona" fueron detectados por primer vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus y hasta ahora no se conocía ningún caso en España.

"Son casos esporádicos, no es la norma y no han mostrado síntomas más graves", explicó Craywinckel, quien remarcó que la infección con ambos virus "no es frecuente", pero puede ocurrir cuando ambos circulan como ocurre ahora.