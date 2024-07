Corrientes: denuncian por abuso y paternidad no reconocida al padre de Valdés

Mientras cientos de personas pidieron justicia este jueves en Corrientes por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio en un almuerzo familiar, una mujer de nombre Violeta Yegros se acercó al móvil de C5N y denunció haber sido víctima de abuso sexual durante diez años por parte de un hombre llamado Manuel Valdés, el padre del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. La denuncia suma más presión sobre el mandatario provincial quien este viernes aseguró que hay “caranchos políticos” que pretenden “desestabilizar” su gobierno.

Según pudo confirmar elDiarioAR, tal como afirmó la mujer, hay una denuncia judicial que se tramita en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 3.

Esta mañana, durante una conferencia de prensa, el propio Valdés reconoció la existencia de esa denuncia, aunque dijo que se trata de una maniobra en su contra: “Les aseguro mi padre es un hombre que nunca ha tenido una denuncia penal a lo largo de su vida, hoy tiene 87 años y misteriosamente aparece este tipo de denuncias que llaman poderosamente la atención que tienen la conjugación de varias cosas y seguramente la vamos a ir dando a conocer a medida que vaya aclarando”.

Valdés aseguró que la causa se lleva adelante en los tribunales provinciales pero que todo se trata de un “aprovechamiento político que pretenden adelantar y lastimar al gobierno en vista de las próximas elecciones”.

Dijo que de uno de esos encuentros sexuales quedó embarazada, tuvo un hijo y que él no quiso hacerse cargo ni una prueba de ADN aunque le da mensualmente la suma de $25.000. También expresó que vive con miedo y que eso la llevó a esconderse en el campo.

“Yo desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Él sabe bien de qué estoy hablando. Durante diez años abusó de mí. Cada vez que él abusaba de mí me daba una pastilla para que yo tome, me decía 'vos sabés quién soy'. Después quedo embarazada de mi hijo, se lo comunico a él y me dijo 'cómo te vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla, ese hijo no es mío'”, contó Violeta.

“Hace seis años estoy luchando. Tuve que venir a esconderme al campo. Yo me identifico con Loan, pobre inocente, que gracias a él tuve la valentía de salir a hablar por mi hijo que también está sufriendo”, agregó.

“¿Por qué no quiere dar la cara? ¿Por qué no quiere reconocer a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN?”, preguntó la mujer. “¿Sabés cuánto me da de mantención? $25.000 por mes. ¿Qué hago yo? Para que yo me calle. Y él me amenaza, me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?'”, contó al periodista y dijo que tiene pruebas de esas conversaciones porque quedaron registradas en mensajes.

“Gustavo Valdés sabe bien de qué estoy hablando y por qué la causa de mi hijo no avanza”, afirmó y le pidió “a todos los correntinos” que no la dejen sola y que piensen en su hijo “que hace años está luchando por su derecho”.

