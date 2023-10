¿Cuánto cuesta cruzar el Darién hacia los EE.UU.?

La frontera natural del Darién, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos desde Sudamérica a través de América Central. 400.000 personas cruzaron esta selva que sirve de frontera entre Colombia y Panamá, según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Realizan esta travesía a pesar de que esta selva está plagada de muchos peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y organizaciones criminales que los atacan, roban o les exigen pagos para guiarlos en su travesía. Según datos oficiales, más de 100.000 venezolanos cruzaron Darién en el primer semestre de 2023, casi la mitad del total de migrantes que usaron esta ruta. También destaca el número de haitianos (cerca de 33.000), ecuatorianos (más de 25.000) y chinos (más de 8.500).

Las causas de este incremento son diversas. Muchos de los factores que inducen la migración “se han visto exacerbados por los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, los recientes fenómenos meteorológicos extremos o la inestabilidad política en los países de origen”, indica a DW Giuseppe Loprete, Jefe del Centro (Global) Administrativo y de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá.

El olor de la muerte

Margarida Loureiro subraya, además, otro aspecto clave: la gran desinformación, que da alas a negocios criminales.

“Hay un incremento sustancial de redes de tráfico y de grupos criminales disfrazados de agencias turísticas, que venden paquetes muy atractivos a gente muy desesperada, que está huyendo por persecución, por violencia generalizada de sus países, o en busca de una vida más digna para sus familias… Algunos hasta prometen paquetes con tres tentativas, en caso de que las personas sean deportadas. Igualmente, en las redes sociales venden el Darién como una ruta muy sencilla, pero eso no es así. Darién es una jungla, es peligrosa, hay también grupos criminales adentro, que violan, que matan, que roban”, dice.

ACNUR intenta combatir esa información proyectos en redes como “Confía en el tucán”, que ofrece datos verificados. También monitorea la situación y ofrece testimonios reales de gente que ha hecho ese recorrido. Una tercera parte de las personas entrevistadas en agosto de 2023 reportó haber sido víctima de abusos, maltrato, robo o fraude.

“Estamos hablando del 31 por ciento de 82.000 personas. Ellos lo han perdido todo, documentos, sus celulares, cualquier recurso económico. Hay muchas mujeres violadas, hay gente que muere”, señala. Y explica que también están muy afectados sicológicamente por la experiencia traumática de ver muertos en el camino. No se sabe con precisión cuántos han perdido la vida en el trayecto. “Las personas con las que conversamos reportaron que habían visto entre uno y 15 cuerpos en el recorrido. Los que no han visto cuerpos, han sentido el olor”, dice la representante de ACNUR, y relata el caso de una mujer con quien conversó hace poco: “El nivel de shock que tenía por el olor y por no poder olvidarse del olor, fue lo más fuerte”.