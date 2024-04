El deshielo es desigual: cómo impacta en el planeta

El nivel del mar está subiendo en todo el mundo, pero no va a afectar todas las costas de la misma forma.

Mientras sigamos usando combustibles fósiles, se van a seguir derritiendo capas de glaciares. Pero los océanos no se distribuyen de manera uniforme, como el líquido en una bañera, porque la Tierra no es una esfera perfectamente lisa. El agua se redistribuye a lo largo del campo gravitatorio y según las corrientes marinas. Por eso, mientras algunas líneas costeras no verán alteraciones, otras quedarán totalmente sumergidas.

Por ejemplo, se estima que la ciudad de Nueva Orleans (EEUU) sufrirá de grandes inundaciones, mientras que Lima, capital de Perú, no tanto. Para proteger las zonas que se estiman que serán las más perjudicadas, es fundamental recuperar los humedales y frenar las emisiones de efecto invernadero.