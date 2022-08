Día de las Infancias: ¿Cúando se celebra este año y por qué cambió de nombre?

El Día de las Infancias se celebra cada tercer domingo de agosto, por lo que este año será el 21 de agosto. Cabe aclarar que la celebración no se llevará más a cabo el segundo domingo de agosto, como solía ser habitual en años anteriores, ya que se modificó su día en el calendario. Por decisión del Congreso Nacional a partir de un pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), desde el 2013 que el ex Día del Niño se festeja todos los terceros domingos de agosto, para que la fecha no coincidiera con las elecciones PASO legislativas.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispuso en 1956 el Día Internacional del Niño, el cual se celebra todos los 20 de noviembre. Hasta que no se oficializó en 1989, la ONU recomendó a los países dedicar un día a esta festividad, por lo que en 1958 los miembros de la CAIJ destinaron cada primer domingo de agosto a “conmemorar la infancia, la fraternidad y la comprensión de los niños y niñas”. Desde entonces hasta 2003 se mantuvo esa fecha, para ser modificada luego al segundo domingo de agosto y finalmente en 2013, al tercero.

¿“Día del Niño” o “Día de las Infancias”?

En 2020, se cambió el nombre del “Día del Niño” por “Día de las Infancias”. Surgió por iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), parte del Ministerio de Desarrollo Social. Esta modificación “reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos”.

Gabriel Lerner, secretario de la SENAF, explicó: “proponemos dejar de decir 'día del niño', porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el Estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades, y favorezcan prácticas más inclusivas”.

Más allá del cambio de nombre, el objetivo del día sigue siendo el mismo: concientizar que todos los niños deben tener derecho a la salud, la educación y la protección.

LC