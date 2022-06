Hay más de cien escuelas con problemas de calefacción en la Ciudad de Buenos Aires

La Multisectorial por la Educación Pública conformada por gremios docentes, cooperadoras, centros de estudiantes y familias porteñas alertó sobre problemas de calefacción en más de cien escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, En algunas, la falta del servicio es total. Además, indicaron que en lo que va del año, el 60% de las escuelas porteñas tuvo que suspender las clases al menos un día por problemas de infraestructura. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desmintió la cifra.

Los datos surgen del encuentro “Infraestructura Escolar en Peligro” en el que participaron diversos colectivos de la comunidad educativa. Según comentó Pablo Francisco, secretario de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de UTE-Ctera, la cantidad de escuelas con estos problemas es similar a las del 2021. “El año pasado ya habíamos hecho un relevamiento sobre el frío y encontramos que alrededor de 100 escuelas no tenían calefacción. Este año, tenemos la misma situación. En el 2022 nos da más de 100 escuelas con problemas: la mayoría no tiene sistema de calefacción y en otras es deficiente: pisos enteros sin calefacción o con estufas que no andan. Hay escuelas en las que no hay gas y no hay sistema alternativo”, le dijo el docente a elDiarioAR.

La cifra es alta si se tiene en cuenta que en la Capital Federal hay alrededor de 950 escuelas. En algunas, realizarán actividades como frazadazos para visibilizar el problema. Cata Maiorana, estudiante de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano, comentó que alumnas y alumnos se organizaron ante esta situación. “El reclamo desde les estudiantes secundarios de que no se puede cursar con frío es algo que persiste hace muchísimos años. Hay escuelas que tienen algo de calefacción, como en nuestro caso, donde en algunas aulas hay estufas, pero hay espacios o instituciones que no tienen nada. Es una situación muy desigual porque hubo colegios en los que el Gobierno de la Ciudad mejoró la infraestructura y en otros no. Nosotros que somos de artística, hay espacios que son muy amplios y con una estufa no alcanza”, le dijo a este diario.

El reclamo no es nuevo, se reaviva en cada invierno cuando aparecen las bajas temperaturas. “Las comunidades vienen reclamando desde hace años. La Escuela 1 del Distrito Escolar 20, en Lugano, viene hace tres años reclamando la falta de calefacción y no tuvo soluciones. Se repite el problema en aproximadamente 50 escuelas que el año pasado ya tenían y no se los resolvieron”, agregó Francisco.

Desde el Gobierno porteño rechazaron la cifra. Ante la consulta de este medio, indicaron que no hay escuelas con problemas de gas, ni se están suspendiendo clases por falta de calefacción. “Hasta ayer, teníamos 7 escuelas que reportaron algún problema con la caldera o la calefacción, donde personal del Ministerio se hizo presente y cuando pudo solucionar el problema en el momento, lo hizo y cuando no, se buscaron métodos alternativos de calefacción como caloventores”, argumentaron.

Las cooperadoras escolares también participaron del encuentro de la Multisectorial y plantearon otros problemas de infraestructura. El integrante de Cooperadoras en Movimiento Pablo Cesaroni sostuvo que “desde el punto de vista edilicio, las escuelas hoy están peor que antes de la pandemia”. “Ahora hay muchas escuelas que tienen los baños clausurados porque la empresas de mantenimiento no están cobrando. No compran el repuesto porque no tienen plata y le piden a la cooperadora que lo haga. Algunas lo pueden hacer y otras no. Cuando no lo pueden comprar, ese baño no se arregla y se clausura. la mayoría de las escuelas tienen muy pocos baños. Es un tema grave”, indicó en diálogo con elDiarioAR.

Francisco agregó que hay cien escuelas más con problemas de otro tipo. “En lo que va del año, el 60% de las escuelas tuvo que suspender las clases al menos un día por problemas de infraestructura: falta de agua, suministro eléctrico, caída de mampostería por filtraciones y distintas cuestiones.Tiene que ver con un problema mayor de infraestructura escolar general que es consecuencia de la baja presupuestaria. Tanto en materia de mantenimiento escolar como en infraestructura, en este año se ejecutó alrededor del 10% del presupuesto. En los últimos años hubo subejecución del presupuesto”, afirmó.

