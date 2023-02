La Justicia fijó fecha para el juicio oral contra el director de La Trinidad de Palermo por encubrimiento de la muerte de Débora Pérez Volpin

La Justicia fijó para agosto próximo el comienzo del juicio oral contra el director del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, Roberto Martingano, por presunto encubrimiento y falso testimonio durante el proceso judicial por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin.

A cinco años del fallecimiento de la conductora, ocurrido el 6 de febrero de 2018 mientras se realizaba una endoscopía, el abogado de la familia de la víctima, Diego Pirota, remarcó que “los martes de agosto y septiembre se hará el juicio oral por encubrimiento y falso testimonio contra Roberto Martingano y Eliana Frías, una instrumentadora que estuvo en el quirófano el día de la muerte de Pérez Volpin”.

En declaraciones radiales, el letrado subrayó que la acusación contra ambos es por un “delito doloso”.

En el procesamiento, se determinó que “existió por parte de Martingano un accionar tendiente a ocultar prueba a los investigadores de vital importancia para la comprobación del delito y para la determinación de la responsabilidad penal de los implicados”.

Ante ello, Pirota advirtió que “hace tres años y medio que se está esperando que la Cámara Nacional Casación haga algo y resuelva si confirma o no la condena” a tres años de prisión condicional sin cumplimiento efectivo contra el endoscopista Diego Bialolenkier.

“Es muy funcional a la clínica que no esté firme la condena por la muerte de Débora”, se quejó el abogado de la familia de la periodista.

Y añadió: “Cuatro veces le pedimos que pongan fecha de audiencia para revisar la sentencia y la confirme. La tercera vez nos respondieron que tenían cosas más importantes que hacer”.

Por esa razón, el representante legal anticipó que presentará una denuncia contra los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite: “No han hecho nada, inacción absoluta. Se configuraron todos los elementos para denunciarlos en el Consejo de la Magistratura por denegación de Justicia”.

En tanto, el abogado del Sanatorio de la Trinidad, Vadim Mischanchuk, señaló que “hay que destacar que el proceso por la causa de muerte aún no terminó, que la supuesta mala praxis no está probada y que la defensa en su recurso de Casación expuso elementos que dejan en claro que las lesiones encontradas en la autopsia son posteriores al paro cardíaco y que no fueron la causa de muerte, así como la lesión de esófago no es una perforación sino una lesión en la serosa”.

El letrado del reconocido centro médico cruzó a Pirota y aseguró que en el expediente del juicio por presunto encubrimiento “hay pruebas que él no menciona públicamente, que acreditan que no hubo ninguna conducta tendiente a encubrir sino más bien todo lo contrario”.

“No es verdad que el endoscopio tenga los números limados. Ya hay una sentencia que acredita que ese es el que se usó en el estudio de la paciente y de quién es. No es verdad que no se haya podido establecer el origen de la procesadora, ya que se aportó al expediente la factura de compra. No es verdad que se cambió el equipo: eso está probado por las cámaras de seguridad. No es verdad que se haya entregado un informe con faltantes: hay un documento que respalda lo que afirmo”, indicó Mischanchuk.

CRM con información de la agencia NA