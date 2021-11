La madre de Lucas pidió cárcel para los policías acusados del crimen de su hijo y convocó a una marcha para el lunes

Cintia López, la madre del adolescente Lucas González, pidió este viernes que los policías implicados en el crimen de su hijo “estén presos” y “paguen” por lo que hicieron y dijo que la víctima “era una criatura” que se levantaba "a las 5 de la mañana para ir a entrenar”.

Las cinco claves que apuntan a los policías de la Ciudad por el crimen de Lucas González

En una conferencia de prensa desde el estudio del representante legal, Gregorio Dalbón, la familia del joven convocó para el próximo lunes a una movilización frente al Palacio de Tribunales para exigir "justicia".

"Convocamos para el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentinas frente al Palacio de Tribunales", dijo Mario González en una rueda de prensa realizada esta tarde junto a su esposa Cintia y el abogado Gregorio Dalbón.

El hombre llamó "a todos los padres para que esto no pase nunca más" a movilizarse el lunes frente a tribunales, y pidió a la sociedad que no los "abandonen".

"A las 19 horas con una velita; (las) banderas políticas no me importan un carajo. A mí no me importa la política; lo único que me importa es hacer justicia por mi hijo, que ya no lo tengo. Quería a mi hijo llevármelo a mi casa, no quería estar acá", aseguró el hombre conmocionado por el crimen.

A su lado, Javier, el padre de otro de los adolescentes que se hallaba con Lucas González al momento del hecho pidió "que participen todos" de la marcha, "para que sea multitudinaria".

"Convocamos a toda la sociedad argentina para que participen de la marcha, no convocamos solamente a los padres de los jugadores de futbol, los convocamos a todos. Tenemos que lograr que la marcha sea multitudinaria. porque queremos justicia, que no vuelva a pasar", dijo el hombre.

Por su parte, Dalbón, quien representa a la familia de Lucas, aseguró que trabajará "con toda la ira del estudio" para "hacer cesar la violencia institucional" y exigió la detención inmediata de "los asesinos que mataron a sangre fría" al adolescente de 17 años.

"Son autores plenamente responsables del delito de homicidio doblemente calificado por ser cometido por policías y con armas", dijo Dalbón en la puerta de su estudio, luego de mantener una reunión con los padres del joven asesinado este jueves en Barracas por efectivos de la Policía de la Ciudad que se desplazaban en un auto sin identificación y estaban vestidos de civil.

¿Qué pasó con Lucas?

Lucas González, el adolescente de 17 años que fue baleado en la cabeza en un presunto caso de "gatillo fácil" cometido por policías de la Ciudad que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas, murió este jueves tras agonizar en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, y los familiares denunciaron que los efectivos "tiraron a matarlo" y que le "plantaron" un arma de fuego para simular un enfrentamiento.

Por otra parte, tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del hecho en el que fue herido el adolescente, un futbolista de las inferiores del club Barracas Central, fueron apartados de las tareas operativas en la fuerza y les iniciaron un sumario administrativo, informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

El fallecimiento del adolescente fue confirmado cerca de las 17.45 de esta tarde y provocó escenas de profundo dolor entre los familiares, amigos y conocidos que en ese momento se concentraban frente al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, para exigir Justicia por el hecho.

"Mataron a mi sobrino. Queremos pedir Justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente", dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial.

Elementos clave en la causa

1) LOS DISPAROS: No hubo tiroteo; solo hubo disparos que partieron de las pistolas de los policías. En la escena, peritos de la Policía Federal Argentina recolectaron cinco vainas servidas, todas calibre 9 milímetros, como las de las armas reglamentarias de los policías porteños implicados.

Se les secuestraron sus armas para peritajes balísticos en los que se intentará determinar cuántos tiradores hubo y de qué arma partió el tiro que mató a Lucas.

2) EL ARMA "PLANTADA": La familia de González y los tres adolescentes que viajaban con Lucas en el auto aseguran que la Policía de la Ciudad "plantó" la réplica del arma hallada dentro del Volkswagen Suran de las víctimas. Se trata de una réplica de revólver calibre 38, hallada en el piso del asiento trasero, del lado derecho, detrás del asiento del acompañante donde iba sentado Lucas.

3) EL AUTO SIN IDENTIFICAR: El auto de civil en el que se desplazaban los policías de brigada implicados es un Nissan Tiida tipo sedán, cuatro puertas, color champagne, que no tenía patente trasera, no llevaba la sirena encendida, ni tenía baliza luminosa en el techo.

4) EL VIDEO: El juez menciona en su resolución un único video de una cámara de la Ciudad de Buenos Aires con la lente averiada que solo captó, de manera parcial, la secuencia de la interceptación que los policías de brigada hicieron del auto de las víctimas, pero no los disparos.

El magistrado comparó la maniobra a "un asalto" y no a un procedimiento para identificar sospechosos.

5) LOS TESTIGOS: Los tres sobrevivientes que iban con Lucas en el auto o sus familiares, relataron a la prensa lo irregular que fue el operativo. Explicaron que venían de entrenar en el club Barracas Central, pararon en un kiosco a comprar "un jugo", subieron al auto, fueron interceptados por un vehículo, del que bajaron tres hombres armados a los que creyeron ladrones.

"Bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así ya con arma en mano, No parecían nada policías", dijo Niven, uno de los sobrevivientes.

Y agregó: "Yo me agacho y ahí nomás escucho cinco disparos más o menos. Yo no levanté la cabeza hasta que paró, y ahí lo veo a Lucas, que estaba adelante mío, y veo que le sale una bala por acá (señaló la cabeza)".

Con información de Télam.

