Comité 100% masculino y un jefe que pasó 24 años vendiendo petróleo: así se prepara la próxima COP en Azerbaiyán

Todavía queda casi un año, pero las credenciales de la Cumbre del Clima que se celebrará en Azerbaiyán en noviembre son estas: el presidente de la COP29 designado por el Gobierno azerí, Muktar Babáyev, pasó 24 años en la compañía petrolera estatal del país, Socar. Y el comité organizador recién decretado el 13 de enero está compuesto por 28 hombres y ninguna mujer. Un 100% masculino.

En cuestión de género, se trata de una regresión sin paliativos ya que, incluso en la anterior cumbre celebrada en Emiratos Árabes Unidos, el comité organizador tenía un 63% de mujeres. “No hay ni una mujer a la vista. La brecha en el liderazgo climático se ha ensanchado”, analizó la organización She Changes Climate, dedicada a promover la inclusión de mujeres en las negociaciones climáticas al más alto nivel.

De las 29 cumbres climáticas de la ONU, solo cinco han tenido presidentas. La última fue la chilena Carolina Schmidt durante la COP25 que se celebró en Madrid en 2019. ¿Tiene esto relevancia? Fue precisamente en esa cita cuando se aprobó el último Plan de Acción de Género que, además de establecer que la igualdad de género debe estar incluida en las políticas climáticas, se compromete a impulsar esa misma igualdad en los procesos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

“Es un punto más del esperpento en el que parece que quieren convertir las cumbres que siguen siendo el único espacio, y fundamental, de negociación internacional sobre el cambio climático”, cuenta una de las coordinadoras de Ecologistas en Acción, Carmen Duce. “Creemos que los países deberían ponerse serios y también la Secretaría de la ONU para que hicieran algo ahora que estamos todavía a tiempo porque queda casi un año hasta la COP”.

Parece extraño tener que explicarlo a estas alturas, pero las mujeres somos una buena parte de la sociedad. Más de la mitad de la población y las más afectadas por la crisis climática, sobre todo en los países más vulnerables Carmen Duce — Coordinadora de Ecologistas en Acción

El comité nombrado por el presidente del país, Ilham Aliyev, tiene entre sus 28 miembros masculinos a nueve ministros –incluido el de Seguridad–, el director de Migración, el jefe de protocolo del presidente azerí o el director general de la productora de gas estatal Azerigas. También está el director de un organismo denominado Comité Estatal de Costumbres de Azerbaiyán.

“Parece extraño tener que explicarlo a estas alturas, pero las mujeres somos una buena parte de la sociedad. Más de la mitad de la población”, recuerda Duce. “Y las más afectadas por la crisis climática, sobre todo en los países más vulnerables”. La ecologista considera que, sin mujeres, “las decisiones acaban tomándose con un prisma reducido y limitado. Estoy segura de que en Azerbaiyán hay perfiles de mujeres totalmente cualificadas para estar ahí”.

Un cuarto de siglo en el negocio fósil

Tras recibir el encargo de organizar la Cumbre del Clima de 2024, Azerbaiyán nombró como presidente a su ministro de Ecología y Recursos Naturales, Muktar Babayev. Babayev pasó 24 años en la State Oil Company of Azerbaijan (Socar), la compañía petrolera estatal del país.

Aunque actualmente no está ligado a la sociedad, desarrolló su carrera profesional allí entre 1994 y 2018 (cuando se incorporó al Gobierno). En la corporación ejerció como jefe adjunto de Relaciones Económicas Exteriores, jefe de Comercialización, vicepresidente de Asuntos Ecológicos y presidente de supervisión en la comercializadora de productos petroquímicos de Socar.

Así que después de que la anterior COP en Emiratos Árabes tuviera como presidente a Sultan Al Jaber, que es al mismo tiempo consejero delegado de la petrolera emiratí, otro –esta vez ex– directivo de la industria fósil se pone al frente de las negociaciones entre países para abordar la crisis climática. Una crisis cuya principal causa es... el uso de combustibles fósiles.

“Confiábamos en que sería una mujer con historial dentro de la diplomacia climática y sin lazos con la industria la que sería nombrada para este cargo”, ha expuesto She Changes Climate en el mismo análisis sobre la “regresión” de género. Al no haberse producido, “pedimos que se levante un cortafuegos entre la industria y la presidencia de la COP”.

Duce recuerda que “ya se vetó la entrada de la industria tabacalera en las negociaciones de la Organización Mundial de la Salud y eso cambió las conversaciones. Podría hacerse con la industria petrolera”.

Para poder comparar, esto es lo que la Organización Mundial de la Salud –que también depende de la ONU– dice sobre la industria del tabaco: “Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública. La industria tabacalera produce y promueve un producto que, tal como se ha demostrado científicamente, es adictivo, provoca enfermedades y muertes. La industria tabacalera hace lo posible por ocultar los peligros de sus productos”.

Los recelos que levanta colocar en este puesto a un hombre ligado a la extracción de petróleo o gas se materializaron en la cumbre de Emiratos Árabes cuando se supo que Sultan Al Jaber negó en un foro que hubiera evidencia científica sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Un “error”, como lo definió la vicepresidenta tercera Teresa Ribera en Dubái, que trajo conmoción en las conversaciones climáticas.

También Al Jaber defendió los planes de expansión de su compañía, es decir, producir más petróleo y gas, al tiempo que intentaba dirigir el foco de atención hacia las tecnologías (aún poco efectivas), de captura de carbono. “Enfoquémonos en la captura de carbono, no en cancelar la producción. Frenemos las emisiones, no el progreso”, fueron sus palabras.

Otro petroestado para discutir sobre cambio climático

Azerbaiyán puede calificarse como un petroestado. La mitad de su producto interior bruto depende de la producción de gas y petróleo. Y el 90% de sus exportaciones son de hidrocarburos. El país tiene como presidente a Ilham Alíyev desde 2003. Llegó al cargo al fallecer su padre, Heydar Aliyev que fue el primer presidente del país tras la caída de la Unión Soviética. Anteriormente, había sido líder de la República Socialista de Azerbaiyán desde 1969 a 1982 y vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS.

¿Cómo resultó elegida sede de la Cumbre del Clima? Las COP rotan por las diferentes regiones mundiales establecidas por la ONU. Para 2024, el turno llega a la región de Europa del Este. Los conflictos y los vetos han creado la siguiente situación: Ucrania y Rusia no son elegibles al estar inmersas en una guerra. Además, Rusia tenía vetado a cualquier país de la región que forme parte de la Unión Europea, como podría ser Bulgaria o Hungría. Eso dejaba pocas opciones y menos candidatos dispuestos.

Además, Azerbaiyán y Armenia se vetaban mutuamente a cuenta de su propio conflicto por el Nagorno-Karabaj. Esto hizo que, durante la COP de Emiratos Árabes creciera la preocupación y la opción de que la cumbre número 29 tuviera que celebrarse en la sede de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático que está en Bonn (Alemania). Sin embargo, a última hora, Armenia levantó su línea roja sobre Azerbaiyán y el petroestado del mar Caspio pudo resultar elegido como sede.