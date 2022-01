Nueve meses de salarios adeudados, diálogo ausente y a la espera de una respuesta del Gobierno: la situación de los despedidos de Garbarino

Más de 4.000 extrabajadores de Garbarino esperan hace nueve meses el pago de salarios adeudados, indemnizaciones y aguinaldos. Mientras, Carlos Rosales, el dueño del grupo empresario, descansa en alguna playa paradisíaca de República Dominicana. Tras un año de reclamos, los despedidos decidieron cortar durante horas el puente Pueyrredón por segunda vez y el miércoles próximo esperan una respuesta del Gobierno.

Desde la llegada del tesorero de San Lorenzo en 2020, los locales de la tienda de electrodomésticos Garbarino y la de computación, Compumundo, fueron cerrando una a una. Y con ellas, todos sus trabajadores se quedaron sin su fuente de ingreso. Del peón al gerente. Según contó Graciela Moreno en BAE Negocios, apenas la empresa estuvo en nuevas manos había casi 250 locales abiertos. Hoy quedan abiertos sólo 15 locales de Compumundo y 5 locales de Garbarino que reabrieron el 18 de diciembre. En total de los 4500 trabajadores, apenas quedan 130 en Compumundo, 300 en Garbarino y de los 245 operarios de las plantas fueguinas, la empresa dice que apenas quedan 180. En total, se estiman 610 empleados activos.

Luis Rodríguez, uno de los despedidos de la sede de Escobar, contó en diálogo con elDiarioAR que tras su despido en noviembre pasado la compañía llamó a convocatoria de acreedores declarando crisis, pero señaló que "no cesó su actividad". Desde entonces, "no hay diálogo con la empresa", no se presentan a "conciliación obligatoria ni tampoco de audiencia por juicio, intimaciones, no se presentan a nada".

La deuda en total alcanza los 28 mil millones de pesos. "Ellos se apoyan en el artículo 247 para pagar tan solo la mitad de la indemnización, que además no la pagaron", advirtió y contó que los actuales trabajadores del grupo tampoco están cobrando sus salarios. De los más de 4.000 cesanteados, pocos consiguieron "alguna changa", y las familias se mantienen a través de un fondo de lucha y ayuda de las organizaciones sociales, aseguró a este medio.

Durante el corte de hoy, representantes del Ministerio de Trabajo se acercaron a los manifestantes y concordaron una reunión para este miércoles 26 a las 12 del mediodía. "Espero que esto encuentre un desarrollo final. Queremos cobrar y que la empresa siga su curso, sus comercios. Tampoco nos gusta molestar a la gente que va a trabajar con el corte, pero es la manera de que nos escuchen", advirtió Rodríguez.

El objetivo de la firma de Rosales era volcarse enteramente a lo digital. “Tercerizamos el gerenciamiento de la web y el marketplace. Las marcas que quieran se pueden sumar y subir sus productos. Es una plataforma estilo Mercado Libre. La empresa Mercados Digitales se ocupa del sitio, de los acuerdos, del cobro de las comisiones y el pago y la logística para entregar los productos”, dijo la mano derecha del dueño al diario económico citado en una nota a fin de año, cuando habían recién despedido a los últimos 1800 empleados.

"Estafados" por Garbarino Viajes

Mientras, la crisis llega a los clientes. La división "Garbarino Viajes" fracasó y espera ser concursada. Al menos 545 personas, agrupadas en el grupo de Facebook "Estafados por Garbarino Viajes" denuncian pérdidas de dinero ocasionadas por viajes cancelados y que la empresa no atienden ningún tipo de canal de comunicación. Los trabajadores ni cobran sueldos, ni cobran Repro.

EM