Con profundo dolor y muestras de apoyo, velan los restos de Lucas González

Familiares, amigos y vecinos de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de dos disparos en la cabeza el miércoles pasado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, participaron este sábado del velatorio de sus restos en un clima de profundo dolor y con pedidos de “justicia” expresados en remeras y en banderas colgadas en los alrededores de la cochería.

El velatorio del adolescente comenzó a las 18.50 en la Cochería Colonial, ubicada en el Cruce de Florencio Varela, sobre Ruta 36 al 1200, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Minutos antes se vivió el momento más emotivo de la tarde, cuando arribó al lugar la familia de Lucas en una caravana de autos, acompañada por muchos bocinazos y recibida por aplausos por más de un centenar de personas que aguardaban fuera de la sala velatoria.

Al inicio del velatorio, Cintia López, la mamá de Lucas, sufrió una descompensación dentro de la sala, por lo que una ambulancia llegó al lugar de inmediato y fue asistida por el personal médico.

Mientras tanto, también llegaron al lugar los tres sobrevivientes que estaban junto a Lucas en el automóvil Volkswagen Suran al momento de ser interceptados por los policías.

Hasta las 20 se planificó una ceremonia reservada a los familiares más cercanos de la víctima, para luego abrir la sala permitiendo el acceso a los amigos.

Esa espera en el exterior de la cochería generó escenas de mucho dolor, con grupos de adolescentes consolándose entre sí y luego organizándose para ingresar.

El velatorio iba a ser interrumpido a las 23 de este sábado y seguirá mañana de 8 a 10, para luego inhumar los restos de Lucas en el Cementerio Parque Iraola de Hudson.

Desde las horas previas, en las calles de la zona comenzaron a juntarse amigos del adolescente asesinado, vistiendo remeras con la frase “Justicia por Lucas”.

Del mismo modo, los alrededores de la sala velatoria empezaron a ser adornados con distintas banderas y pasacalles, uno de los más visible colgado en la reja de la cochería, con el escudo del club oriundo de Florencio Varela, Defensa y Justicia, y el mismo pedido de “Justicia por Lucas”, con las letras en los colores verde y amarillo característicos de la institución.

“Fabián López, José Nievas, Gabriel Isasis, asesinos”, decía una bandera blanca escrita con grafiti negro colocada al lado, haciendo alusión a los policías detenidos por la tarde por el crimen del futbolista.

En ese sentido, minutos antes Emanuel, tío del adolescente, se refirió a las detenciones ante la prensa y dijo: “Dentro de lo mal que estamos, es algo que nos alivió un poquito más, pero eso es secundario hoy en día, hasta que mañana nosotros despidamos los restos de Lucas”.

“Ahora nos vamos a abocar a despedir a Lucas como se merece. En realidad, no se merecía esto, se merecía que este reportaje no sea a nosotros, sino él cuando haga un gol en primera, pero estos hijos de puta nos arrancaron a Lucas de la vida”, señaló Emanuel.

Mientras transcurría la espera de la llegada del cuerpo de Lucas para poder comenzar con el velatorio, otra bandera de grandes dimensiones fue colgada en los alrededores, perteneciente al club San Pedro de Florencio Varela, donde jugó el adolescente.

Se trata de la bandera de la categoría 2004, donde figuraban los nombres de todos los integrantes del equipo, entre ellos el de Lucas.

Con el despliegue de insignias colgadas en la reja de la cochería, los automovilistas y colectiveros que circulaban por la ruta 36 comenzaron a tocar sus bocinas, lo que significó una muestra de aliento para los presentes en un momento de profundo dolor.

El tío de Lucas luego mencionó a los tres adolescentes que viajaban junto a su sobrino en el auto en el momento en que fue baleado, y dijo que son “tres chicos a los que les mataron a un compañero en la cara”, por lo que “hay que seguirlos, hay que acompañarlos”.

“No nos dejen solos en este acompañamiento el lunes, necesitamos que el lunes vengan todos”, concluyó Emanuel, en referencia a la marcha prevista para ese día hacia el Palacio de Tribunales porteño.

En ese sentido, Mario, padre del futbolista, dijo esta mañana a Télam que van “a reclamar todos los meses para que los condenen”, y contó que la movilización junto a su familia y amigos partirá a las 16 desde Lonardi y calle 14, de Florencio Varela, y el acto será a las 19, momento en que volverán a hablar ante la prensa.

"Vamos a seguir peleando hasta el final porque han destruido a una familia, mi hijo no se merecía eso", aseguró el hombre con una foto de Lucas en sus manos, al convocar a la manifestación.

En ese sentido, "Peka" dijo que convocaron a movilizarse en el "feriado pensando en el trabajador", para no meterse "en un día laboral".

Respecto al inspector Isassi, el oficial mayor López y el oficial Nieva, todos detenidos esta tarde, dijo que deberían poner "los cojones" y admitir el homicidio.

"Así como tiraron a matar, a acribillarlo a mi hijito, que pongan los cojones para decir 'sí, yo fui' y no tapar cualquier cosa", expresó Mario y añadió: "Confío en que se van a pudrir en la cárcel, no tengo otro pensamiento que ese porque sé lo que movilizó a toda la gente, no se puede ocultar nada más y están acorralados".

El padre del adolescente destacó que el apoyo recibido "es lo que Lucas generó en cada persona y chico de esa edad".

"Ustedes lo van a ver en una cancha de fútbol con ropa y botines, nosotros no somos delincuentes. Pensaron que éramos unos cabecitas, que éramos unos villeros como les dijeron a los chicos, que éramos ignorantes y no teníamos nada. Hoy tenemos al país con los ojos puestos en Lucas y el calvario que estamos viviendo", sostuvo.

Por último, el hombre se refirió a la donación de órganos tras su muerte al considerar que "Lucas dio vida". "En cada órgano que se llevaron, Lucas dio vida, no está muerto y está en cada persona porque tenía su motor 0 km como yo digo, era un deportista sano y todo lo que donamos fue destinado a dar vida", concluyó.

Por otro lado, el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había pedido la detención de los policías involucrados esta madrugada junto a su colega Andrés Heil, se comunicó esta mañana con la madre de Lucas y con las familias de los adolescentes que estaban en el auto junto a la víctima, y les expresó su apoyo total.

CRM con información de la agencia Télam