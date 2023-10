Un pueblo de 3 mil habitantes conmovido por la viralización de imágenes pornográficas manipuladas

Unas 20 mujeres de San Jerónimo Sud, un pueblo de 3 mil habitantes ubicado en el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, fueron víctimas de difusión de material pornográfico con imágenes suyas manipuladas digitalmente. Las imágenes comenzaron a circular semana atrás vía Télegram y varias de ellas ya presentaron la denuncia en la comisaría. Nilda, una de las involucradas en las imágenes, brindó su testimonio en declaraciones en Radiofónica.

“La verdad que nos dejó muy mal, fue una situación que no la esperábamos por nada. No sabemos si el contenido quedó solamente en Telegram o fue para otro lado”, relató Nilda.

Luego señaló que hay gente que piensa que las víctimas están sobredimensionando la situación, pero dicha difusión del material afectó vínculos, según Nilda. “Acá en el pueblo somos casi 3.000 habitantes, nos conocemos todos”, agregó sobre San Jerónimo Sud, ubicado a unos 23 kilómetros al norte de Rosario.

“Hubo gente que se solidarizó con nosotras, pero también hubo comentarios inapropiados” señaló una de las víctimas de la difusión del material.

Al momento de la viralización del contenido, Nilda no supo decir si la gente entendía que el material estaba trucado o no. “Él que está consumiendo esa página, no sé si está mirando tanto si la cara coincide con el cuerpo” sumó.

Nilda contó que son más de 20 las mujeres que se vieron involucradas en la edición de este tipo de material. «Acá hay perversidad más que chiste» señaló.

Además declaró que ninguna de las víctimas recibió algún tipo de extorsión, pero no están al tanto si el material fue comercializado. “La Justicia está investigando y hubo gente allanada en el pueblo, vamos a ver cuáles son los resultados”.

El fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis, comanda la investigación que intentará determinar la responsabilidad de la creación de imágenes de contenido sexual y la divulgación de las mismas a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Un allanamiento realizado en la vivienda de la denunciante inclina las sospechas hacia el esposo de la misma y se secuestraron seis teléfonos celulares, dos pendrives, una notebook, 29 CDs y DVDs, una cámara de fotos y cinco archivos de memoria. Ahora, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal deberán analizar los elementos secuestrados y establecer, en caso de encontrarse las imágenes referidas, si se trata de imágenes reales o montajes. Esto es necesario en el marco de la causa ya que si se trata de imágenes falsas no configura delito, pero sí da lugar a una demanda civil que implique resarcimiento o reparación a las mujeres damnificadas.

La denuncia fue realizada por varias mujeres de la localidad. Pero lo único que consta en el planteo es la manifestación de ellas. No hay una imagen, un video o una referencia al contenido de la red social aludida que permita acreditar lo que se denuncia. Según fuentes judiciales, no se puede descartar que se presente evidencia en los próximos días, pero si eso no ocurre es imposible profundizar solamente con declaraciones.

Si no hay agregados la denuncia se rechazará in límine, es decir, por incapacidad de ser investigada. Además, este tipo de delitos que involucran el honor son de instancia privada. Esto quiere decir que es el propio agraviado el que tiene que optar por impulsar el trámite pero con un requerimiento legal que es propio a cualquier denuncia: suministrando alguna clase de indicio o prueba de lo que se dice.

El presidente comunal, Horacio Ciancio, recibió a algunas víctimas y les aconsejó hacer la denuncia y que busquen un abogado que las represente. A la vez, desde la Comuna se puso a disposición el equipo de la Secretaría de la Mujer. El delito virtual ya fue denunciado y está trabajando la Unidad Regional XVII con el área de cibernéticos de la AIC. Pero no sobre evidencia alguna que no se aportó. Según trascendió, hay un teléfono que habría sido denunciado como hackeado y, desde ese número se subieron a la plataforma Telegram algunas de las imágenes plagiadas.

