Sentenciaron a prisión perpetua al uzbeko que mató a cinco ciclistas argentinos en Nueva York

Sayfullo Saipov, el uzbeko que atropelló con un camión y mató a ocho personas, cinco de ellas de nacionalidad argentina, fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua, después de tener que escuchar el relato de una veintena de familiares y víctimas.

Declararon culpable de asesinato al hombre que atropelló y mató a cinco argentinos en Nueva York

Más

“Este malvado asesino ha destruido tantas vidas”, declaró en el juicio Monica Missio, madre de la víctima Nicholas Cleves, antes de que Saipov -condenado en enero por cargos de asesinato y terrorismo- fuera sentenciado sin la posibilidad de libertad condicional. “Me repugna que pueda levantarse todos los días y mi hijo no”, expresó Missio. “Su barbarie y crueldad me llenan de rabia”.

En el atentado fallecieron ocho personas, entre ellas cinco amigos rosarinos, mientras que otras 12 resultaron heridas. Saipov utilizó un camión de alquiler de Home Depot para atropellar a la gente en un vía junto al río Hudson, en el lado oeste de Manhattan, con la esperanza de que el ataque le ayudaría a ganar la membresía en el Estado Islámico (EI), según los fiscales.

Dirigiéndose al tribunal antes de la sentencia, Saipov pareció alabar al Estado Islámico y sugirió que sus víctimas sufrían menos que los musulmanes de todo el mundo. “Estuve aquí en el tribunal durante los tres meses que duró el juicio, y vi y escuché a las víctimas, familiares y amigos”, dijo. “El tribunal se llenaba con las lágrimas y la sangre de la población musulmana”, apuntó el acusado.

Muchas de las víctimas del atentado eran ciudadanos extranjeros que visitaban Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos. La mayoría de las personas que intervinieron en la audiencia viajaron desde Argentina y Bélgica.

Se espera que Saipov cumpla su condena en el centro Supermax de Colorado, la prisión federal estadounidense más segura. Deberá pasar 22 o 23 horas al día solo en una celda con una cama de hormigón.

El atentado ocurrió el 31 de octubre de 2017, cuando la camioneta conducida por Saipov atropelló a un grupo de ciclistas y peatones que transitaban por una ciclovía en la avenida West Side Highway de Lower Manhattan.

Entre las víctimas, se encontraban los argentinos Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, quienes viajaron juntos a Nueva York para celebrar los 30 años de egresados del Instituto Politécnico Superior General San Martín, de Rosario.

Los otros tres fallecidos fueron los norteamericanos Darren Drake y Nicholas Cleves y la belga Anne-Laure Decadt.

Tras el ataque, el hombre salió del vehículo y, al grito de Al-lahu-àkbar (en español, Alá es el más grande), amenazó con disparar. Saipov fue arrestado luego de ser herido de un disparo por la policía.

En las pericias, se halló dentro de la camioneta una bandera del EI con una nota que decía “el Estado Islámico vive para siempre”.

LC con información de agencia NA