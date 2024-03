Suspendieron el juicio contra Jorge Martínez, acusado de abuso sexual por una empleada de Boca Juniors

Cuando la Justicia parecía tener allanado el camino para dictar sentencia en en el juicio oral contra el exfutbolista Jorge Daniel Martínez, juzgado por el presunto delito de abusar sexualmente de la empleada Florencia Marco dentro de las instalaciones de Boca, el abogado defensor Ángel Romero pidió la recusación del juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional Nº 22, y la nulidad de todo el proceso, y todo quedó en stand by por 48 horas.

Lo llamativo es que este pedido de recusación fue realizado ayer, domingo, y por fuera de los canales habituales de este tipo de planteos, que suelen ocurrir durante las audiencias. Es decir: es legal, pero muy infrecuente y poco profesional.

“Los fundamentos de la recusación son muy claros. El señor juez, a lo largo del debate oral del día viernes, se tomó la atribución de pasar a ser un fiscal de la causa, no un juez imparcial. Haciendo preguntas, repreguntas, preguntas inducidas, insistentes, capciosas. Todo para intentar obligar a los testigos a que afirmen una situación que nunca existió”, dijo el Dr. Romero.

Desafiante, antes de entrar al recinto Martínez disparó: “Vamos a denunciar al juez por irregularidades y vamos a pedir la nulidad del caso. Pasaron 15 testigos y nadie acreditó tocamiento. ¿Por qué me denuncian? Habría que preguntarle a la señorita Marco”. Por el contrario, Marco se había mostrado agradecida en la previa: “Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este camino que fue muy largo. Estoy tranquila, creo que hoy va a ser un día en el que la verdad va a salir a la luz, y se va a hacer justicia pese a este pacto se caballerosidad entre los miembros del Consejo de Fútbol. Lo espero no solo por mí, sino por todas las personas que pasaron y pasan por esta situación”. Tras la recusación rompió en llanto.

Más tarde, Marco lamentó: “Llegué muy entusiasmada, pero al ingresar me informaron que el juicio no se iba a desarrollar hoy por el pedido de la defensa de ellos. Así que estoy desilusionada porque creí que hoy terminaba todo, pero a la vez tranquila porque la estrategia que tienen ellos los expone. Son días muy agitados, muy abrumadores. Donde no solamente tengo que recordar todo lo que viví y tengo que volver a verlo a él, sino que siento que una vez más me están revictimizando. Que hoy la defensa haga esto y presente ese pedido un domingo a la noche genera esa sensación. Porque no están preparados para hacerse cargo de la Justica y de la verdad. Siento que el pacto de caballeros empieza a desarmarse, porque en la prensa él declaró cosas que son opuestas a las que dio en el Juzgado”. Luego, la abogada Lucangioli denunció: “la abogada de ”Serna intentó manipular las testimoniales de todos los testigos diciendoles que digan que no sabían nada o que no recuerdan nada, que igual no podía pasar nada“.

Los pasos a seguir son los siguientes: la jueza Patricia Elisa Cusmanich será la que de aquí al miércoles tomará la decisión de hacer lugar o no a la recusación planteada por la defensa. Si recusa al Dr. Paduczak, tomará el caso ella. Si no lo recusa, la causa seguirá en manos del mismo juez. Ellos dos y el Doctor Ángel Nardiello componen ese Tribunal. Como fuere, el miércoles se conocerá esa decisión y la próxima audiencia sería el miércoles 3 de abril, casualmente el día de cumpleaños de Boca y justo a un año de la denuncia judicial.

De todas maneras, a la defensa le quedan otras cartas por jugar si su objetivo es prolongar en el tiempo la definición: si el Tribunal Oral y Correccional Nº 22 rechaza la recusación nulidad del juicio, los abogados de Jorge Martínez pueden insistir con el planteo ante Casación, que es la instancia superior. Y si tampoco allí creen justa la decisión que fuere, de continuar con el juicio pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

El hecho denunciado sucedió en marzo de 2022, cuando el exlateral se desempeñaba como director técnico del equipo de fútbol femenino del Xeneize y Marco cumplía tareas como jefa de prensa.

Para este lunes estaba estipulado que a partir de las 9.30, en Comodoro Py, tuviera lugar la lectura de alegatos del fiscal y del abogado defensor y luego se diera paso a la sentencia del juez Paduczak. De ser declarado culpable, el exdefensor de Boca, River e Independiente iba a recibir una pena de entre seis meses a cuatro años de prisión, aunque podría no ir preso en caso de tratarse de una condena menor a tres años, ya que se trataría de un delito excarcelable. Nada de eso ocurrirá hoy ante el planteo de recusación.

NB