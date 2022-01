Tres universidades públicas exigirán tener vacunación completa para asistir a clases presenciales

De cara al próximo ciclo lectivo, tres universidades nacionales definieron que pedirán el pase sanitario de vacunación completa contra el Covid-19 para poder asistir a clases presenciales. El Gobierno descartó la implementación del certificado para las escuelas, no obstante, las casas de altos estudios tienen la autonomía para poder dictaminarlo.

Alumnos de la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) deberán presentar el documento y aquellas personas que no estén inmunizadas o no cuenten con el esquema completo por alguna razón médica, la institución evaluará cada caso en particular. Quienes no estén vacunados, en tanto, deberán presentar una prueba negativa para ingresar al establecimiento.

Sólo se admiten certificados de vacunación en formato .PDF descargados de:

· App Mi Argentina

· Página web de Vacunate PBA pic.twitter.com/g3eVds00wM — Universidad Nacional de La Matanza (@UnlamOficial) 6 de enero de 2022

La UNLaM lo anunció a través de sus redes sociales a fin de año y especificó que sólo admitirá los pdf descargados de la app Mi Argentina o de la página web de Vacunate PBA, en caso de contar con el pase de la provincia de Buenos Aires. El Consejo Superior de la UNLaM dictó una resolución que exige que todos los mayores de 13 que acudan a una actividad presencial tengan esquema de vacunación completo, dos dosis desde al menos 14 días previos a la visita, indicó Infobae.

La UNLP, por su parte, mantiene desde noviembre la obligación de contar al menos con una dosis de las fórmulas contra el coronavirus para poder participar de actividades presenciales. Desde el 2022, se requerirá tener el esquema inicial de dos dosis completo. En esa misma línea, la UTN también pedirá la documentación sanitaria para poder cursar en las aulas de las sedes de Haedo y Tucumán.

Se trata de tres universidades de grandes matícelas y las decisiones se tomaron de forma individual, a través de cada Consejo Superior. lo que sienta un precedente para el resto de las casas de estudios superiores dependientes de la administración pública. La Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, esperará a ver cómo se resuelven las disposiciones nacionales, según informaron distintos medios.

El Gobierno adelantó que no pedirá el pase sanitario para la educación inicial, primaria y secundaria debido a que la vacunación no es obligatoria. Este lunes, el presidente Alberto Fernández lanzó la campaña de vacunación pediátrica para alcanzar la meta de la mayor cantidad de niños y niñas inmunizados para el inicio de clases 2022. A la fecha, el 77,4% de las niñas, niños y adolescentes ya cuentan con al menos una dosis y el 56,6% ya completó su esquema de vacunación, según se informó oficialmente.