Coco, el perro detenido en Ezeiza cuyo reclamo se volvió viral

En las últimas horas un pedido de ayuda y un hashtag que se convirtió en viral: #LiberenACoco.

El protagonista es un cachorro de 1 año llamado Coco, mascota del jugador de handball, Franco Gavidia que se encontraba viviendo en Hungría y por el conflicto entre Ucrania y Rusia decidió volver a su país natal con su fiel compañero.

Después de viajar 48 horas por diferentes lugares no imaginó que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza las cosas iban a complicarse. Ocurre que, las autoridades del Senasa no permiten su ingreso porque hacía 8 días se le había vencido la vacuna antirrábica y no cuenta con ningún certificado de un médico húngaro que ayude a su ingreso.

Desde hace 36 horas, Coco está “detenido” en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y puede llegar a ser deportado al país de origen, del que embarcó, pero allí nadie lo esperará. Si bien en principio se hablaba de que otra de las opciones era sacrificarlo, desde el Senasa confirmaron a elDiarioAr que esto no es cierto, sin embargo, su dueño consideró que “Coco” no podrá soportar el viaje debido al stress de la situación y esto podría matar al cachorro.

#LiberenACoco

Gavidia reclama que su perro pueda iniciar una cuarentena y recibir en Argentina la dosis que lo ponga al día con el calendario de vacunación requerido.

Para que eso suceda y Coco pueda regresar con su familia se inició la campaña #LiberenACoco que es tendencia en las redes sociales.

Desde Senasa contaron que se le informó al deportista sobre “la necesidad de que vuelva al país de origen para completar la documentación faltante” y que “se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar, brindándole los cuidados y el alimento necesario”.

En la página oficial del Senasa informaron sobre el caso: Se “detectó en sus controles habituales en el aeropuerto internacional de Ezeiza, una mascota proveniente de Europa, que en su tránsito hizo escala en Colombia. Llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente. El animal en cuestión es un perro de un año y medio, llamado ”Coco“ que tiene vencida la vacunación correspondiente y que por eso no puede ingresar a la Argentina”.

⚠️Sobre el ingreso de mascotas a la República Argentina provenientes del exterior



El Senasa desempeña su labor como responsable de cuidar el bienestar animal y la salud pública en general.



26 de mayo de 2022

Además, argumentan que “es deber y responsabilidad del organismo, por Ley 27.233, bregar por el estatus sanitario del país, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afecten tanto a la sanidad de los animales y los vegetales, la producción agropecuaria, y a la salud pública en general”.

Y responsabiliza al tutor del perro y a la compañía aérea “que lo trajo desde España a la Argentina, con escala en Colombia”.

Gavidia, llegó al país hace más de 36 horas al país y no se movió del aeropuerto para poder recuperar a su perro.

“El vencimiento debe tener de 8 a 9 días de vencido. Le falta también una autorización de un veterinario húngaro diciendo que el perro está sano”, explicó en diálogo con Mediodía Noticias (ltrece) este jueves muy consternado por no poder ver a su perro.

LG.