¿Se puede vivir sin Google?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y una coalición de fiscales lanzaron un caso antimonopolio contra Google en Washington. El gigante tecnológico está acusado de abusar ilegalmente de su dominio en el mercado de los motores de búsqueda para mantener su poder de monopolización.

La empresa matriz de Google, Alphabet, en una de las empresas más ricas del mundo. Los anuncios generan casi el 60 por ciento de los ingresos de la compañía, eclipsando los ingresos de otras actividades como YouTube o los teléfonos Android.

El juicio es el caso antimonopolio más grande de Estados Unidos contra una importante empresa de tecnología desde que el mismo departamento se enfrentó a Microsoft por el dominio de su sistema operativo Windows hace más de dos décadas. La demanda contra Google se presentó en 2020.

¿De qué acusa Estados Unidos a Google?

Se espera que el Departamento de Justicia de EE.UU. detalle cómo Google sofocó ilegalmente la competencia al pagar miles de millones de dólares a fabricantes de dispositivos como Apple Inc., compañías inalámbricas como AT&T y fabricantes de navegadores como Mozilla para garantizar que su motor de búsqueda fuera el predeterminado en la mayoría de los teléfonos y navegadores web. .

La demanda del gobierno alega que Google pretendía que estos acuerdos fueran “exclusivos” porque no dejaban a sus rivales ninguna posibilidad de competir y permitían al gigante tecnológico consolidar su dominio en el mercado. Google tiene una cuotadel 90% del mercado de búsquedas en Internet en los Estados Unidos y en todo el mundo.

El gobierno también dijo que los acuerdos sobre navegadores habían resultado en menos opciones para los consumidores y menos innovación. “Hace dos décadas, Google se convirtió en el favorito de Silicon Valley como una nueva empresa con una forma innovadora de buscar en la Internet emergente”, dijo el Departamento de Justicia en su demanda. “Ese Google desapareció hace mucho tiempo”.

¿Qué ha dicho Google?

El gigante tecnológico afirma que no ha violado las leyes antimonopolio. En una presentación judicial en enero, Google dijo que sus acuerdos de navegación constituían una “competencia legítima” y no una “exclusión ilegal”. La empresa sostiene que su éxito no se debe a que haya infringido la ley, sino a que proporcionó a los consumidores un motor de búsqueda rápido y eficaz de forma gratuita.

“En resumen, la gente no usa Google porque tiene que hacerlo, sino porque quiere”, dijo Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una publicación de blog.

Los abogados de Google argumentan que los consumidores pueden eliminar la aplicación de Google de sus dispositivos o simplemente escribir Bing, Yahoo o DuckDuckGo de Microsoft en un navegador para utilizar un motor de búsqueda alternativo.

¿Qué pasa con Google si pierde?

Se espera el veredicto del juez Amit Mehta después de unos tres meses de audiencias. El juicio consta de dos fases.

En el primer caso, Mehta decidirá si Google violó la ley antimonopolio en su gestión de los motores de búsqueda y la publicidad en buscadores.

Si concluye que Google ha violado la ley, un nuevo juicio decidirá qué medidas se deben tomar, como dividir los negocios de Google o remodelar la forma en que opera la empresa.

Cualquiera que sea el resultado, es casi seguro que ambas partes apelarán el fallo, lo que podría retrasar el caso durante años.

Los principales casos antimonopolio anteriores incluyeron a Microsoft (presentado en 1998) y AT&T (1974). Se considera que la disolución de AT&T en 1982 allanó el camino para la industria moderna de la telefonía móvil, mientras que la batalla con Microsoft abrió el espacio para Google y otros en Internet.

El caso contra Microsoft terminó en un acuerdo en 2001 después de que una apelación revocara una orden de dividir la empresa.

dh/jcg (AFP, AP, Reuters)