Hay más de 59.000 viviendas sociales sin terminar: “Siento impotencia: pagaría la mitad de un alquiler”

Daniela Drizza, trabajadora social, soñaba con mudarse con su hija de 9 años a una casa propia. No es la única en un país con un déficit habitacional que afecta a 3 millones de familias, según la Cámara Argentina de la Construción (Camarco). En noviembre de 2023, último mes del anterior gobierno, ella y otras 159 personas ganaron el sorteo de viviendas del desaparecido plan hipotecario Procrear en un edificio llamado Sagol, en Avellaneda. En enero de 2024 la contactaron y recibió una tarjeta de débito del Banco Hipotecario, que gestionaba los préstamos, y en marzo de ese año iba a recibirla, pues ya estaba terminada. Sin embargo, esta semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregó las 160 casas a integrantes de las fuerzas policiales.

Los 160 relegados manifestaron su enojo, pero no son los únicos: otras 59.319 viviendas sociales quedaron a medio hacer en la administración anterior y el presidente Javier Milei las paralizó como parte de su freno a la obra pública y a la eliminación de la Secretaría de Vivienda y su política respectiva. Es el mercado el que debe encargarse, dentro de la mentalidad del gobierno elegido –en segunda vuelta– por el 56% de los argentinos.

“Por ahora no hay nadie en las casas, pero una siente impotencia y bronca porque hace más de un año que estábamos esperando entrar y no es que no tratamos de contactar a las autoridades, pero no nos contestaron nunca”, se queda Drizza. “Yo me tuve que ir alquilar en La Boca, antes vivía en Avellaneda, y pago $600.000 por un tres ambientes. La cuota del Procrear por una casa del mismo tamaño hubiese sido la mitad”, se queja la trabajadora social, que se sustenta con dos empleos.

Los 160 perjudicados armaron una red llamada Sagol En Lucha y planean presentar una demanda colectiva junto a la Defensoría del Pueblo de Avellaneda. También han pedido una audiencia con el Ministerio de Economía, que cedió el complejo al de Seguridad, y al Banco Hipotecario.

Este caso es de viviendas terminadas y adjudicadas, pero hay decenas de miles que quedaron sin terminar y sin dueño, pero con vecinos alrededor que sueñan con mudarse porque viven en la precariedad. Por todo el país se pueden ver complejos de casas sociales a medio hacer, abandonadas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sede Capital elaboró un informe que advierte que hay 34.610 unidades paradas del plan Casa Propia, 16.217 del Procrear y 8.488 del programa Reconstruir –que eran edificaciones que ya habían sido paradas por el gobierno de Mauricio Macri y cuyas obras fueron retomadas pero tampoco finalizadas por la gestión de Alberto Fernández–. En total son más de 59.000. A eso se suman otros 13.243 lotes con servicios que quedaron a mitad de camino para entregar a familias para que pudiesen edificar allí.

En este enlace puede verse el mapa de casas terminadas y “en ejecución”, es decir, abandonadas del plan Casa Propia: https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/obras-casa-propia. En este otro, unas y otras del Procrear: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/mapa-de-desarrollos-urbanisticos#104-san-rafael. En cuanto a este programa, aquí abajo se puede ver el mapa de las unidades finalizadas en celeste y a medio hacer en violeta, tanto a nivel nacional como en el conurbano bonaerense y sus alrededores:

Gobiernos provinciales, como el bonaerense, y municipales, como el de Avellaneda, quieren que el de Milei les transfiera las obras paralizadas pero con un grado de avance mayor al 70% para terminarlas. Por ahora, las fuerzas del cielo no responden. “En la provincia hay 16.000 viviendas nacionales paralizadas, con distinto grado de avance, muchas al 90%, pero el Gobierno nacional nunca quiso dialogar con nosotros para transferirlas”, comentan en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Silvina Batakis. Este cronista consultó al Ministerio de Economía de la Nación, que lidera Luis Caputo, pero no obtuvo respuesta.

“De esas 16.000, más de 9.000 son del Procrear y otras 7.000 se empezaron con fondos del desaparecido Ministerio de Vivienda de la Nación”, comentan en el gobierno de Axel Kicillof. “Estas últimas son más sencillas de terminar por parte de la provincia. En cambio, las del Procrear son imposibles por la complejidad legal y sus montos exorbitantes”, agregan. Hay, por ejemplo, un complejo del Procrear hecho hasta el 90% en terrenos cedidos por la Fuerza Aérea en El Palomar cuyo destino es un misterio. En el anterior gobierno, por el que pasaron tres ministros del área, el último Santiago Maggiotti, se terminaron 8.027 unidades del Casa Propia, 108 del Procrear, 6.719 del Reconstruir y 3.702 lotes con servicios.

AR/MG