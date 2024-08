Nuevas apps para controlar un sistema de alarma a distancia

En un mundo cada vez más conectado, las aplicaciones de seguridad para celulares se convirtieron en herramientas esenciales para personas de todas las edades. Ya sea para adultos mayores, jóvenes en edad escolar o personas que administran la seguridad de sus hogares, estas apps ofrecen funcionalidades útiles que facilitan la protección de su entorno.

Ventajas de las aplicaciones de seguridad

Las personas que adquieren un sistema de alarmas para el hogar o para el negocio pueden beneficiarse enormemente de las innovaciones de software disponibles porque no solo complementan la tecnología física de vigilancia, sino que también la optimizan, proporcionando una protección más completa y accesible. Entre ellas, se destaca la aplicación My Verisure de la empresa de seguridad Verisure Alarmas.

My Verisure: protección al alcance de la mano

My Verisure es una aplicación disponible tanto para celulares como para tablets que permite a los usuarios controlar su sistema de alarmas a distancia y se volvió la más elegida para salir seguro. Estas son algunas de sus funcionalidades clave:

Activar la alarma desde cualquier parte del mundo: esta función permite a los usuarios activar y desactivar su sistema de alarma sin importar dónde se encuentren, además de controlar si la alarma está activada o desactivada.

esta función permite a los usuarios activar y desactivar su sistema de alarma sin importar dónde se encuentren, además de controlar si la alarma está activada o desactivada. Visualización en vivo : la app permite ver lo que está ocurriendo en el hogar o comercio a través de imágenes en vivo, facilitando la vigilancia continua a través de los detectores de movimiento o cámaras.

: la app permite ver lo que está ocurriendo en el hogar o comercio a través de imágenes en vivo, facilitando la vigilancia continua a través de los detectores de movimiento o cámaras. Seguimiento de accesos : con las llaves inteligentes previamente designadas, es posible hacer un seguimiento de quién entra y sale del espacio físico, para estar al tanto de los horarios de trabajo, de las rutinas de los más chicos, y de los ingresos y egresos en general.

: con las llaves inteligentes previamente designadas, es posible hacer un seguimiento de quién entra y sale del espacio físico, para estar al tanto de los horarios de trabajo, de las rutinas de los más chicos, y de los ingresos y egresos en general. Notificaciones y alertas en tiempo real : los usuarios reciben alertas instantáneas sobre cualquier actividad inusual, desde la Central de Monitoreo, lo que permite una respuesta rápida ante posibles incidentes.

: los usuarios reciben alertas instantáneas sobre cualquier actividad inusual, desde la Central de Monitoreo, lo que permite una respuesta rápida ante posibles incidentes. Contacto con expertos en seguridad: la app facilita la comunicación directa con un experto en seguridad de Verisure, para recibir asesoramiento y soporte inmediato.

Funcionalidades adicionales de la app My Verisure

Además de las funciones mencionadas, My Verisure permite a los usuarios:

Consultar y modificar claves de seguridad: con máxima privacidad y confidencialidad, los usuarios pueden gestionar sus claves de acceso.

Documentación y datos de facturación: la app ofrece la posibilidad de revisar y actualizar documentos y datos de facturación, asegurando que toda la información esté al día y resguardada.

Editar el plan de acción: los usuarios pueden ajustar su plan de acción ante los incidentes de seguridad directamente desde la app, garantizando una respuesta personalizada y eficiente.

Es crucial que las personas se mantengan al día con las nuevas tecnologías en seguridad digital no limitándose únicamente a las ligadas con la tecnología física como puede ser un sistema de alarma instalado. Aplicaciones como My Verisure no solo proporcionan control y monitoreo a distancia, sino que también ofrecen una gestión integral de la seguridad del hogar. Aprovechar estas herramientas puede marcar una gran diferencia en la protección y tranquilidad de los usuarios, al proteger tanto sus datos sensibles, como sus redes personales y sus entornos familiares.