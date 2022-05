La australiana, la húngara, la colombiana y otras bofetadas

Aun antes de incurrir en el camino de toda carne literaria de buen precio en los mataderos, y devenir miniserie, una de las mejores novelas australianas del siglo XXI ya ostentaba su título sencillo, sonoro, onomatopéyico: The Slap (2008). A lo largo de cinco centenares de páginas, Christos Tsiolkas sigue a ocho conciencias diversas. Que filtran un episodio, el mismo, a la vez social y doméstico. Podría ser un suceso argentino: en un asado en el conurbano local, un niño al que las voces unánimes de la fama coinciden en llamar insoportable, recibe un bife. Pero quien disciplina al menor (de tres añitos) no es su padre, ni su madre.

En las elecciones australianas del fin de semana, diez largos años de consistente gobierno conservador (y catástrofe ecológica) recibieron una bofetada laborista. Blanda: a los conservadores, parece ser, nadie los tiene de hijos.

De este y otros bifes, más o menos tiernizados o endurecidos, tratan las diez vueltas que esta semana, como todas las semanas, de El mundo es azul como una naranja, Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR, que hoy les llega aquí y así.

1. Una investidura acelerada

Sin esperar a los resultados definitivos de las elecciones legislativas, que tuvieron lugar el sábado 21 de mayo en AUSTRALIA, sin saber ni siquiera si su Partido Laborista iba a obtener la mayoría absoluta o iba a precisar de una alianza con los Verdes, el lunes 23 Anthony Albanese prestó juramento ‘en pequeño comité´ como jefe del próximo gobierno australiano. “A flying start”, un comienzo volando, tituló el Sydney Morning Herald.

2. Un matrimonio de conveniencia

Esta ceremonia de investidura se pudo parecer a una fiesta de bodas. Se celebró en la oficina de un funcionario municipal, y Anthony Albanese estuvo rodeado de familiares y otras amistades. Sin embargo, ya es el primer ministro australiano en funciones, y si ha prestado juramento tan apresurado y casi prematuro, es porque debía, en efecto, salir volando rumbo a la capital de JAPÓN, para celebrar en Tokio una cumbre del Quad (EEUU, Australia, India y Japón), y encontrarse cara a cara con un presidente progre (al menos, según la visión de la derecha de sus países) que se le parece bastante, Joe Biden. La seguridad de la región del Indo-Pacífico se ha vuelto de una importancia y una preocupación estratégica mayor para Washington dada la afirmación creciente de China y la guerra coetánea en Ucrania.

3. Un eufemismo bien aprendido

El premier laborista australiano tuvo así el más flambeado de los baños de fuego en el primer día de ejercicio de su cargo, según sintetiza Cala Wahlquist en The Guardian. Y el laborista Anthony Albanese parece haber entendido velozmente, o de antemano, cuál y cuán dilatada es la significación de los eufemismos en materia de asuntos diplomáticos. Antes de subir al avión que lo que lo llevó a Tokio, declaró no sin placidez que “las relaciones de Australia con CHINA siguen siendo, por el momento, difíciles”. Una manera de no reconocer que, desde hace dos años, las relaciones de Canberra con Pekín son profundamente hostiles.

4. Amores perros

Pekín le reprocha a Canberra su apoyo incondicional a EEUU en la región. Si el demócrata Biden está cercano a Albanese, y viceversa, desde el día n° 1, antes el premier australiano saliente, el conservador Scott Morrison, cuya gestión sanitaria del covid fue muy elogiada, pero a cuyo escepticismo en cuanto al cambio climático atribuyen los peores incendios de una década, o un siglo, en Oceanía, fue también muy cercano del presidente republicano Donald Trump.

5. Amantes antípodas

El esquema de los amores pasados y futuros se invierte si se trata de Gustavo Petro, a quien el 40% de la intención de voto favorece para ganar en las presidenciales en COLOMBIA el domingo 29. Ex alcalde de Bogotá, ex guerrillero, su candidatura, al frente de la coalición electoral Pacto Histórico, puede ser la primera oportunidad para que la izquierda triunfe en las elecciones colombianas. La tradicional alineación con la OTAN y con EEUU daría lugar a un mayor acercamiento a China y un posible restablecimiento de las relaciones más plenas con la vecina Venezuela.

6. Matrimonio de amor (pero no de inconveniencia)

Acaso más sorprendente que el ascenso o sprint final, en un país de ciclistas, de Gustavo Petro, haya sido la entrada en carrera de su candidata a vice, la militante afrocolombiana Francia Márquez, activista contra las empresas mineras. Ha sido premiada por su lucha contra la explotación de recursos medioambientales en su comunidad rural y asegura que dará voz a personas marginadas en la sociedad de COLOMBIA. Todo invita a creer que así lo hará.

7. El sur también existe (y golpea)

En la llamada “Zona Macrosur” que comprende la Región de la Araucanía y las vecinas provincias de Arauco y Biobío existe desde hace décadas una disputa territorial no resuelta por administración alguna entre el Estado de CHILE, empresas forestales y comunidades mapuche que resisten a la explotación de sus tierras ancestrales. El pasado lunes 16, el presidente Gabriel Boric decretó el estado excepción en las provincias de Arauco y Bíobio y toda la Araucanía. La medida tiene vigencia durante 15 días y luego el presidente podrá prorrogarla por igual período sin previa consulta al Congreso. La medida fue comunicada por la ministra del Interior Izkia Siches: “El Gobierno decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

8. Advertencias a la que advierte

A manera de justificación por la medida adoptada en CHILE -que la misma ministra Izkia Siches criticó durante meses- agregó: “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques. También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”. La propia ministra recibió advertencias violentas, en forma de disparos al aire, cuando hace dos meses viajó a la zona para entablar diálogo con estas comunidades.

9. El alerta húngaro

En el Uruguay, llaman ‘húngaras’ a unas salchichas más picantes que las panchas frankfurters. Desde antes de la guerra de Ucrania, y en parte subsanada gracias a ella, si se puede decir así, los gobiernos ultraconservadores y soberanistas de derecha de Varsovia y Budapest tienen una crisis abierta con la UE por sus políticas autoritarias y homófobas. Esta semana, el gobierno de Víktor Orban en HUNGRÍA, que se opone, por la crisis energética, a declarar el embargo total de las compras europeas de hidrocarburos rusos, ha declarado, sin embargo, a su país en alerta militar por el agraviamiento de una guerra que llega llega a sus fronteras.

10. La masacre de Uvalde

A lo largo del tiroteo en un colegio de la localidad texana de UVALDE que acabó con la vida de 21 personas, profesores y niños llamaron varias veces al número de emergencias 911 pidiendo ayuda, incluida una niña que suplicó: “Por favor, manden ya a la Policía”, según ha explicado este viernes el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, quien ha admitido que fue un error no entrar antes y por la fuerza en el aula en que se encontraba el atacante.

En 2021, 45.000 personas murieron víctimas de armas de fuego en EEUU: 111 por día.

AGB