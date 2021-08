A partir de hoy las socias y socios de elDiarioAR pueden anotarse para participar de un sorteo por dos becas completas para el taller online de lectura y análisis "Variaciones sobre el cuerpo" que dará Alexandra Kohan durante el mes de septiembre para la Universidad Portátil. Se trata del primer hito de la nueva alianza periodística y educativa con la escuela online que reúne a grandes maestros como Juan Villoro, Leila Guerriero, Martín Caparrós y Alma Guillermopietro, entre otros.

Alexandra explica el argumento de taller

“La pregunta ¿qué es un cuerpo? no puede responderse de manera unívoca pero, aun así, es preciso formularla cada vez. Si la pregunta no se formula, en su lugar advienen sentidos coagulados, estereotipos, prejuicios, patologizaciones, clasificaciones y doxas que lo amarran a un saber que se pretende unívoco. Como si el cuerpo pudiese saberse a sí mismo.

El cuerpo no es “natural”, no somos sujetos de los instintos, sino de la pulsión. El cuerpo está hecho de anatomía, de lenguaje, de discursos: es una especie de palimpsesto. Configura un texto que se precipita, acontece, se escribe, con la lectura. Ese es, quizás, el primer gran descubrimiento freudiano, la piedra angular del psicoanálisis, aquello con lo cual el psicoanálisis va a comenzar. Freud se encuentra, produce, inventa un cuerpo que no se deja reducir al saber de la ciencia. Es un cuerpo que resiste a los modos unívocos de ser significado, encasillado, es decir, aplanado en su potencia. El cuerpo se precipita en un fuera de lugar y su potencia reside en que es una resistencia política a los discursos que pretenden silenciarlo.

En el recorrido del taller nos vamos a ocupar de los distintos modos de leer un cuerpo. Partiremos de ciertos fundamentos para pensar cómo los cuerpos se precipitaron y se precipitan hoy".

¿Cuándo y cómo participar por la beca?

Los encuentros serán todos los viernes de septiembre de 2021 a las 19 de Buenos Aires y durarán alrededor de dos horas. Está dirigido a psicoanalistas, psicólogas/os, periodistas, escritoras/es, estudiantes, y todas las personas interesadas en reflexionar de estos temas.

Las dos becas se sortearán entre las socias y socios de elDiarioAR que escriban a comunidad@eldiarioar.com. Si aún no te asociaste, este es un buen momento para hacerlo y así acceder a este y otros beneficios.

PP