Gratis y virtual, Tamara Tenenbaum y Malena Rey en una charla sobre la escritora Rachel Cusk

El miércoles 23 de febrero a las 18.30 y por Zoom, la escritora, ensayista y autora de elDiarioAR Tamara Tenenbaum y la editora y periodista Malena Rey charlarán sobre Rachel Cusk y su libro "Segunda casa", editado por Libros del Asteroide. .

Cusk es una de las escritoras más controversiales, llamativas, innovadoras e influyentes del momento, al menos en el Reino Unido. Poco traducida al español: tiene una trilogía, conformada por los libros A contraluz, Tránsito y Prestigio, publicados por la editorial Libros del Asteroide desde el año 2016, a razón de un libro cada dos años. La publicación de esta novela "Segunda casa" produjo mucha ansiedad en el universo editorial y supone el largo retorno de Cusk a la ficción.

Cusk, que esté 8 de febrero cumplió 55 años, nació en Canadá y vivió en Los Ángeles, Estados Unidos, hasta que a los siete años se mudó al Reino Unido, en donde estudió Literatura inglesa en el New College de Oxford. Desde entonces, vivió en ese país entre Londres y su casa de campo en la costa norte de Norfolk, hasta que el año pasado -frente al Covid y el Brexit- decidió mudarse a París. La escritora como M, la protagonista de esta novela, no se considera de un país en particular ni ciudadana de ninguna parte. Sobre su estilo y obra, hablarán Tamara Tenenbaum y Malena Rey en una charla organizada por #PezBanana. El libro de Cusk es el elegido del club de la lectura para el mes de febrero.

Para participar de la charla libre y gratuita hay que anotarse en este link.

