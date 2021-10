A 22 años del estreno de Los Soprano, el hijo de James Gandolfi protagoniza una película que revive el mundo de la mafia

Los Soprano es una de las series más reconocidas de la modernidad. La primera temporada, de las seis que tiene, se estrenó en 1999 y continuó emitiéndose hasta el 2007 por HBO. Hoy, habiendo cambiado la época, la serie sigue sin envejecer: mantiene la calidad de su guión, el reconocido arco narrativo de los personajes y la excelencia de elección musical, lo que logra que continúe siendo una de las series más recomendadas por aquellas personas que la vieron.

Tanto es así, que el 1 de octubre, habiendo pasado más de 20 años, se estrenó una precuela de Los Soprano, "The Many Saints of Newark", en donde se retrata al personaje principal, Tony Soprano, en su juventud, previo a la mafia. El papel protagónico es interpretado por Michael Gandolfi, el hijo de James Gandolfi, el actor que falleció en el 2013 y supo ponerse en la piel de Tony Soprano.

Los Soprano es la serie de mafia de la modernidad y como tal, ha marcado la época con las innovaciones de su creador y productor, David Chase. La historia está ambientada sobre los finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 y muestra la vida de Tony Soprano, el líder de una mafia de New Jersey (desplazando a la clásica mafia representada de Nueva York, por ejemplo en El Padrino) conformada por inmigrantes italianos. Tony deja de ser un héroe tradicional: hombre, blanco, poderoso y frío; si bien presenta muchos de los rasgos hegemónicos de la masculinidad, también se muestra su parte de vulnerabilidad.

En el comienzo de la serie, Tony Soprano tiene un ataque de pánico y por lo tanto, lo derivan a terapia, en donde conoce a su terapeuta la Doctora Melfi. El vínculo entre Tony y Jennifer Melfi crece durante las seis temporadas, y le permite al espectador acceder a una parte de la psiquis del mafioso, sumergiéndose en las profundidades de su historia familiar y los conflictos que su trabajo le genera.

De esta forma se innova: dentro del psicoanálisis Tony se vuelve vulnerable, lo que genera que los espectadores empaticen, por entenderlo, con el mafioso que luego asesina por fuera del consultorio.

Los Soprano muestra la historia de la mafia y a su vez la historia de una familia moderna: cuáles son las consecuencias para Tony de haber tenido un padre mafioso y una madre desequilibrada, cuáles son las consecuencias, para los hijos de Tony, Anthony Soprano, Jr. y Meadow Soprano, de formar parte de un legado familiar de mafia y cuál es el rol de Carmela, la mujer de Tony.

En Los Soprano se problematiza el lugar de las mujeres, que dejan de ser sólo esposas, como en otras obras que buscan representar a la mafia y se convierten en sujetos activos, que al igual que los hombres, hacen mover la trama con sus decisiones.

Los Soprano es una serie única, convertida con los años en una serie "de culto" y que los fanáticos no se cansan de recomendar. Aún con la vara muy alta del clásico, la precuela busca estar a la altura.

MGF