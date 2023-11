El chef madrileño Dabiz Muñoz fue elegido como el puesto número uno de la lista The Best Chef Awards

El madrileño Dabiz Muñoz se sitúa por tercer año consecutivo en lo más alto del listado de los 100 mejores cocineros del mundo, según la lista The Best Chef, uno de los galardones de la alta cocina mundial. “El esfuerzo y el talento de Dabiz es reconocido por el jurado de este premio como ejemplo de inconformismo, originalidad y vanguardia”, informó Diverxo, su restaurante en Madrid.

Tres argentinos integran además la lista de los 100 mejores chef, de acuerdo al jurado del certamen. En el puesto 31, Mauro Colagreco; Agustín Balbi en el puesto 46; y Gonzalo Aramburu, en el 89.

El chef Albert Adriá (Enigma, España) consiguió el segundo lugar en la lista, después de Muñoz. El tercer puesto fue para la eslovena Ana Ros.

El resto del top 10 fue otorgado a Rene Redzepi (Noma), Andoni Adúriz (Mugariz), Rasmus Munk (Archestrate), Disfrutar, Joan Roca (Celler de Can Roca), Junghyun Park (Atomix) y el chileno Rodolfo Guzmán (Boragó), ganador también de un segundo premio durante la gala: Best Science, otorgado al cocinero mejor relacionado con la ciencia.

Entre los 100 mejores, un terció de los galardonados provienen de España y Latinomaérica.

Esta fue la séptima edición de The Best Chef Awards, celebrada en Mérida, capital del estado de Yucatán, México, y por primera vez, fuera de Europa. Muñoz ya había sido reconocido el número uno de la lista en 2021 (Amsterdam) y 2022 (Madrid, su ciudad natal).

El título es otorgado por un comité de 380 expertos de distintas nacionalidades que incluye críticos, periodistas, otros gastrónomos y más de un centenar de cocineros.

Muñoz ya acumula cuatro Estrellas Michelin y el actual tercer puesto de DiverXO en la prestigiosa lista internacional The World’s 50 Best Restaurants. Así mismo, en 2010 se hizo acreedor al Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina y La Liste le concedió once años después en París el Premio a la Innovación.

The Best Chef se celebró en Mérida en el marco del festival Sabor Yucatán, organizado por la Secretaría de Turismo de dicho estado mexicano entre el 14 y el 21 de noviembre.