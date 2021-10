Las cinco miniseries para maratonear durante el fin de semana largo

Un plan ideal para este fin de semana largo. Las series tienen entre cinco y siete capítulos y una única temporada (excepto This Way Up, que tiene dos). A continuación, la sinopsis de cada serie.

Secretos de un matrimonio: una pareja que se desmorona

Es una adaptación estadounidense de la serie sueca escrita y dirigida por Ingmar Bergman en 1973, “Escenas de la vida conyugal”. Esta versión cuenta la crisis del matrimonio de Mira, una ejecutiva en tecnología, y Jonathan, profesor de filosofía; los conflictos y secretos de la pareja salen a la luz en una cena con amigos.

Los protagonistas son Oscar Isaac y Jessica Chastain. Los temas son el amor, el deseo, el odio, el desgaste de un vínculo, el amor después del amor, la maternidad y la paternidad. Este domingo se estrena el último capítulo por HBO Max.

Mare of Easttown: un policial de pueblo

Protagonizada por Kate Winslet, la serie aborda un asesinato que sacude al pueblo de Easttown, en Pennsylvania. La trama se centra tanto en la investigación como en la crisis del personaje interpretado por Winslet, Mare, que está atravesando el duelo por la muerte de su hijo mientras cuida a su nieto y ve cómo su ex marido empieza una nueva vida.

De a poco, se van revelando los secretos de los personajes y la investigación se vuelve más compleja. Es una serie con una protagonista femenina fuerte, personajes entrañables y vínculos difíciles. Se estrenó este año y se puede ver por HBO Max.

This Way Up: una comedia dramática inglesa

Al estilo de Fleabag, la serie británica protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, This Way Up trata sobre Aine, interpretada por Aisling Bea, una mujer que intenta reconstruir su vida después de un hecho traumático. Aine es profesora de inglés, tiene una relación muy cercana con su hermana, es verborrágica y tiene un sentido del humor que pocas personas entienden.

Con un tono mordaz y sincero que oscila entre la comedia y el drama, la serie pone en escena la vida de Aine, sus conflictos, sus inseguridades, miedos y dificultades para entablar relaciones con otros.

The White Lotus: lucha de clases en un resort de Hawaii

Esta miniserie se enfoca en la estadía de varios personajes en un hotel all inclusive en Hawaii llamado “The White Lotus”. En particular, la trama gira en torno a una pareja que está festejando su luna de miel —pero las cosas no salen como esperaban— y a una familia enajenada en vacaciones. La serie está disponible en HBO Max.

Con las actuaciones de Jake Lacy, Connie Britton, Murray Bartlett y Jennifer Coolidge, y la dirección de Mike White, esta historia exhibe los conflictos que se generan entre el staff del hotel y los huéspedes. La tensión va escalando capítulo a capítulo, mientras se muestran los quiebres y el lado menos paradisíaco de Hawaii.

The Undoing: un policial de suspenso

Hugh Grant y Nicole Kidman interpretan a una pareja de clase alta que vive en Manhattan con su hijo preadolescente. Ella es una psicóloga a punto de publicar su primer libro y él es un oncólogo pediátrico. Conforman un matrimonio que parece perfecto hasta que un crimen que los involucra sale a la luz y sus vidas cambian para siempre.

The Undoing, estrenada en 2020, es un policial de suspenso que trata sobre los secretos y las mentiras en una relación, y sobre cómo las personas más cercanas pueden volverse completamente desconocidas.

MGF