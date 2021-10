Secretos de un matrimonio: se estrena el último capítulo de la serie sobre un pareja que se desmorona

“Secretos de un matrimonio” (Scenes from a Marriage) se estrenó el 12 de septiembre en HBO Max y el domingo 10 de octubre saldrá el último episodio. El director es Hagai Levi, un productor y guionista israelí que escribió “En terapia”, “The Affair” y “Our Boys”. Los protagonistas son Oscar Isaac y Jessica Chastain.

Entre los temas que explora están el amor, el deseo, la infidelidad, la monogamia. el divorcio, la violencia, la maternidad y la paternidad. La serie dialoga con el argumento de la película de Noah Baumbach, “Historia de un matrimonio”, estrenada en 2019.

La serie original se llamaba “Escenas de la vida conyugal” y fue escrita para televisión en 1973, por Ingmar Bergman, uno de los directores y guionistas más importantes del siglo XX, de origen sueco. Los protagonistas de la serie son Liv Ullmann —una actriz noruega que fue pareja de Bergman, con quien tuvo una hija— y Erland Josephson. La historia, que abarca un período de diez años, trata sobre la decadencia del matrimonio de Marianne, una abogada de familia especializada en divorcios, y Johan, profesor de psicología.

La miniserie sueca está compuesta por seis partes y también tuvo una versión teatral. Más tarde, Bergman la transformó en un largometraje que, en 1975, ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. La serie fue objeto de controversia ya que, en los meses posteriores a su emisión, en Suecia aumentó la tasa de divorcios y las consultas a psicólogos especializados en terapia de pareja.

Bergman dijo que la idea de la serie surgió de sus propias experiencias y de su relación con Ullmann: “Esta obra es el resultado de tres meses de escritura, pero me llevó una buena parte de mi vida poder experimentarla”.

En cuanto a los personajes, Bergman los describió como “nerviosos, felices, egoístas, estúpidos, amables, inteligentes, sacrificados, cariñosos, enojosos, sentimentales, insufribles, queribles”.

En la versión estadounidense los protagonistas son Mira, una ejecutiva de tecnología, y Jonathan, profesor de filosofía; tienen una hija, Ava, de cuatro años. Los conflictos de la pareja que, de afuera, parece perfecta, salen a la superficie en una cena con amigos.

Al inicio de cada capítulo, la voz de Bergman recapitula los acontecimientos del episodio anterior. Además, se rompe la cuarta pared ya que, al comienzo, se muestra el detrás de escena: se ve la escenografía, los miembros del equipo de producción y se escucha la voz del director.

La serie de HBO, al igual que la original, indaga en los motivos de la crisis del vínculo, en las intimidades, contradicciones y secretos. Se ponen en escena las peleas, las reconciliaciones, los intentos de seducción, el odio, el desgaste de una relación, y el amor después del amor.

