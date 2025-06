¿Qué hacemos con tantos consejos?

Una vuelta por las redes sociales y te podés encontrar con “las 10 cosas que tenés que hacer para mejorar tu vida”, “5 consejos para alcanzar la independencia financiera” o “las 3 cosas que hubiese querido saber antes”. Los consejos abundan, mi apuesta es que no podés pasar mucho más de cinco minutos scrolleando antes de que te aparezca alguno. Cómo triunfar en la vida, ganar plata, bajar de peso, tener músculos, comer sano, resolver tus problemas, encontrar pareja…lo que quieras.

La proliferación de recomendaciones en el espacio público no es algo nuevo, las columnas para pedir consejos fueron una sección clásica de muchísimas revistas. Pero, como todo en las redes, se multiplicó la cantidad y la velocidad. ¿Cómo nos afecta esa cacofonía de ideas muchas veces contradictorias?, ¿A quién escuchamos en medio de todo eso?

En general, solemos ser bastante estratégicos con a quién le pedimos consejos y a quién escuchamos. Si te querés comprar algo absurdamente caro, probablemente le pidas la opinión a tu amigo más gastador y no al súper austero. Intuimos qué nos va a decir cada uno y vamos buscarlo cuando queremos escuchar eso. Y también depende mucho en qué momento pedimos opinión. Muchas veces cuando lo hacemos, en realidad ya definimos qué queríamos hacer y simplemente buscamos validación.

Hay veces, sin embargo, que realmente estamos buscando una guía, no sabemos bien qué hacer. Y en ese momento, las emociones que sentimos influyen mucho. Una investigación que se hizo sobre esto puso a diferentes participantes en distintos estados emocionales, a través de música y videos. Así, hacían que algunos estuvieran más ansiosos, otros más enojados y otros en un estado neutro, sin empujarlos hacia ninguna emoción en particular. Luego les pedían que hicieran algunas tareas, como estimar cuántas monedas había en un frasco, y les ofrecían consejos que supuestamente eran de otros participantes. Lo que encontraron es que quienes estaban más enojados no solían tomar mucho los consejos, quienes estaban en la situación más neutra lo hacían a veces, pero quienes más dispuestos estaban a escuchar la opinión de otros eran los que estaban ansiosos. Lo hacían incluso cuando los consejos eran obviamente malos y no coincidían con lo que ellos mismos estaban viendo. Estar en un estado de ansiedad nos puede hacer dudar de nuestra propia capacidad y buscamos cualquier opinión por errada que esté.

“En las redes sociales hay una sobreabundancia de consejeros y consejeras, que la mayor parte del tiempo no están calificados, y que son consumidos por todo tipo públicos, que a veces no tienen las herramientas para evaluarlos”, explica Juan Carlos Godoy, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSI) del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Y agrega que por supuesto, hay una gran diferencia entre seguir consejos para cuidar una planta que cuando se trata de cuestiones vinculadas a la salud mental, por ejemplo. En este campo en particular, especialmente sensible, un análisis reciente mostró que entre los 100 videos en inglés más virales en TikTok sobre salud mental, más de la mitad contenían información falsa. Los malos consejos abundan.

Cruzar ese estado de vulnerabilidad que tenemos cuando estamos ansiosos, con recomendaciones bastante dañinas que se pueden encontrar en redes puede ser una receta para el desastre.

Y esto se puede multiplicar si estamos en un momento especialmente ansioso de nuestras vidas, como la adolescencia. Si en un período en el que estamos descubriendo cuáles son las reglas sociales y cómo comportarnos frente a diferentes situaciones, nos encontramos, por ejemplo, con consejos de cómo ser hombres o mujeres basados en estereotipos absurdos, hay más probabilidades de que lo terminemos escuchando.

“Los adolescentes son, por sus características madurativas, especialmente sensibles a algunas cuestiones. Están definiendo qué tipo de personalidad van a tener, y pueden ser particularmente sensibles o vulnerables a este tipo de contenidos, lo cual puede tener efectos a largo plazo”, explica Godoy.

Más allá del efecto que tienen los consejos en quienes los reciben, es posible también que esos influencers tira postas en redes que te dan las máximas absolutas de cómo tenés que ser en una primera cita o cómo definir qué es una “red flag” estén buscando ellos mismos más confianza. Porque escuchar consejos puede influir sobre lo que hacemos, pero darlos puede ser todavía más importante. Una vez que le decís a otro cómo tiene que hacer las cosas, es más probable que vos mismo lo hagas.

Un estudio tomó a personas que estaban en distintas situaciones: algunos querían mejorar sus finanzas y ahorrar más, otros querían mejorar su manejo de ira y otros perder peso, entre otras cosas. Luego los pusieron en diferentes grupos, en algunos ellos mismos daban consejos sobre cómo se podían lograr estos objetivos mientras que en otros los recibían de especialistas en los diferentes temas. Encontraron que los grupos que habían dado ellos mismos los consejos luego estaban más motivados para lograr sus objetivos que los grupos que los habían recibido. Y no es que estas personas fueran mejores que los expertos dando consejos, sino que el hecho de estar en la situación de dar consejos les aumentaba la confianza en sí mismos y en su capacidad, mucho más que escucharlos.

Dar consejos no sólo puede aumentar la confianza en uno mismo, también puede aumentar la sensación de poder. Una investigación sobre esto, mostró que al dar consejos las personas aumentan su sensación de poder, al sentir que influyen sobre las decisiones de otros, muy alineado con el aumento de la confianza. Y también, que quienes tienen una mayor tendencia a buscar poder suelen dar más consejos. Todos conocemos alguno de esos, que piensan que la tienen clarísima y que les encanta empezar con: “Vos lo que tenés que hacer es…”. Los consejos son también un juego de poder.

Y cuando de un lado hay influencers que buscan visibilidad, con sistemas que favorecen a quienes se ven ultra seguros de lo que están haciendo -arrancando el día con 187 sentadillas o baños de agua congelada- y así pueden construir su propia confianza y ganar poder, y del otro hay chicos ansiosos, buscando su manera de encajar en el mundo, dispuestos a escuchar a cualquiera que les diga cuál es el camino, terminamos con una combinación peligrosa.

En un espacio como las redes sociales que es de por sí casi infinito y caótico, donde se multiplica la cantidad de consejos y recomendaciones, es muy difícil no terminar mareado sin saber al final qué es lo mejor. Si encima te encuentran volando bajo, un poco desorientado, es muy fácil terminar siguiendo las peores recomendaciones.

OS/MF