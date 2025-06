Comisión $LIBRA: frente al boicot del oficialismo, uno de los damnificados arrincona a Milei y reclama que se investigue la criptoestafa

“Se prometió un gobierno promercado, pero le facilitaron a un colorado en Estados Unidos que se robe 280 millones de dólares en cinco horas. Ahora, a esas mismas personas que los apoyaron, se les bloquea el avance de una comisión que permita esclarecer los hechos, ¿van a seguir avalando con silencio?”, cuestionó Martín Romeo, uno de los damnificados por el caso $LIBRA que fue tomado como querellante en la causa judicial, y en la reunión de comisión explotaron los murmullos.

Bloqueada por un empate inmovilizador digitado desde la oficina de Martín Menem, la comisión $LIBRA tuvo su primera -y tal vez última- reunión informativa. La comisión aún no tiene autoridades, debido a que la paridad de fuerzas entre la oposición y el oficialismo imposibilita designar un presidente: sin número ni para definir un reglamento interno o pedir prueba, el encuentro había sido casi de carácter informal. Sin facultades para obligar a los testigos a comparecer a la Cámara de Diputados, ninguno de los funcionarios nacionales citados dio el presente.

Ni Karina Milei ni Javier Milei ni el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, se dignaron a comparecer. Tampoco Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy, los dos traders que organizaron el Tech Forum, el evento en el que Milei conoció a dos de los impulsores de la criptomoneda cuyo derrumbe derivó en pérdidas millonarias y una investigación judicial por posible estafa.

Quien sí asistió y removió el avispero fue Romeo, quien, además de ser especialista en criptomonedas, es uno de los voceros de los damnificados por el derrumbe valor de $LIBRA. “Yo compartía ciertos valores con el Gobierno. Si hubiera estado viviendo en Argentina, lo hubiera votado a Milei”, advirtió, en los primeros minutos de su exposición el querellante, y agregó: “Pero estamos acá porque el oficialismo está bloqueando hace semanas una comisión que sólo investigará a un presidente que supuestamente ‘resiste a cualquier archivo’. No es la primera vez que Javier Milei se involucra en esquemas turbios del ecosistema cripto”.

Romeo, además, le puso cifras al escándalo $LIBRA: “El 86% de personas que compraron $LIBRA perdieron casi todo en las cinco horas posteriores. En total, se drenaron en menos de 12 horas 280 millones de dólares. Según el relevamiento de consultores internacionales, 5 mil inversores fueron perjudicados en la maniobra”, precisó.

La exposición de Romeo puso nerviosos a los diputados de La Libertad Avanza, que tienen mandato para evitar que la investigación continúe avanzando, y se removieron incómodos cuando el especialista cripto apuntaba contra el bloqueo de la comisión: “¿Los diputados de LLA y los aliados van a tener compromiso democratico para permitir investigación profunda?”, inquirió.

“Alguien toma una decisión equivocada y, como no le gusta el resultado,se cubre con denuncias. Yo creo que aquí no hay víctimas. Descargar en la imagen del presidente la decisión sobre el patrimonio personal me parece pueril”, lo cruzó el libertario Nicolás Mayoraz, que minutos antes le había gritado “No nos falta el respeto” fuera del micrófono. A su lado, Nadia Márquez, secretaria parlamentaria de LLA, se burlaba de Romeo, recordando que había dicho que había invertido en la criptomoneda “después de cortarse el pelito andando en auto”.

La tensión fue escalando, Romeo le recriminó a Márquez que lo tratara de “bobito” y, tras exponer durante casi dos horas, finalizó: “Le pido respeto porque es una diputada nacional. Pero esto demuestra como el bloque está esperando que pisemos el palito para que la comisión no avance”.

A unos metros, Germán Martínez se cruzaba a los gritos con Mayoraz. “¿No era que íbamos a respetar a los oradores, como dijo Ritondo?”, le recriminó. “A mí no me amenazas, ¿quién te crees que sos?, le respondió, furioso, Mayoraz. ”Vos quién carajo te crees que sos“, le repitió, cada vez con tono más fuerte, Martínez.

El jefe de bancada del peronismo se refería, sin embargo, a un cruce previo que se había generado durante la exposición de Iñaki Apezteguia, otro analista cripto que había invertido en $LIBRA pero que, en su caso, había negado “sentirse estafado”. Convocado por los radicales “con peluca” de La Liga del Interior -aliados incondicionales del Gobierno-, Apezteguia había hecho hincapié en la volatilidad de las “memecoins” y que era un mundo reducido accesible solo para un grupo reducido de conocedores del tema.

“Los que conozco que invierten en este rubro saben del tema, y lo hacen a modo especulativo y hasta por diversión porque son memecoins”, especificó, y confesó: “Si es estafa estará en consideración del inversor y si se siente estafado. Yo invertí en LIBRA y no me siento estafado”.

La declaración no cayó bien en el peronismo, que aprovechó para contrastar su postura con las declaraciones que había dado en sus redes sociales poco después de que Milei promocionara el proyecto Viva la Libertad y la cripto $LIBRA. “¿Por qué antes le recomendaba a las personas no invertir en $LIBRA?”, le preguntó Sabrina Selva (UxP), y le hizo escuchar desde su celular el video en el que Apezteguia hablaba de que “no recomendamos la compra del token”, que el lanzamiento había sido “muy apresurado”, que el documento “no cuenta con una propuesta robusta” y que todo “daba señales” de que se trataba de un “pump and dump” (por “bombeo y descarga”, una forma de fraude financiero).

“Yo vine a opinar de tecnología”, respondió, con media sonrisa, Apezteguia. “Quedó clarísimo”, le respondió Pablo Carro, de UxP, dando por finalizado el interrogatorio.

Durante la reunión, que se extendió durante más de 6 horas, participaron también periodistas como Irina Hauser y Alejandro Bercovich, y otros especialistas cripto. Sus declaraciones, sin embargo, no podrán ser utilizadas como insumo para la investigación, ya que la comisión no tiene facultades. El objetivo de la oposición es intentar modificar la composición de la comisión en la próxima sesión: si eso falla, la comisión estará condenada al fracaso, y el oficialismo podrá, finalmente, festejar.

