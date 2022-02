Cuatro películas de animación para adultos

.

La casa (2022)

De origen inglés, esta película de stop-motion consiste en tres cortos que cuentan historias centradas en una misma casa en distintas épocas. Los directores son Emma De Swaef, Niki Lindroth von Bahr, Marc James Roel y Paloma Baeza, y la música original fue realizada por el argentino Gustavo Santaolalla. Entre los actores de voz están Matthew Goode, Jarvis Cocker, Elena Bonham Carter y Mia Goth. El film está disponible en Netflix.

El primer corto se inscribe dentro del género de terror y remite a Coraline, la película animada dirigida por Tim Burton; trata sobre una familia pobre que se muda a una mansión victoriana donde empiezan a suceder cosas extrañas. El segundo se centra en un empleado de una inmobiliaria que intenta vender una casa que nadie quiere comprar. El tercero transcurre en una isla a punto de inundarse, donde la casa se transformó en una pensión con solo dos inquilinos. Es un film existencialista, melancólico, poético y perturbador a la vez.

Persépolis (2007)

Esta película de animación se convirtió en un clásico del género, adaptada a partir de la novela gráfica escrita por Marjane Satrapi, de origen iraní, donde cuenta cómo fue crecer en Teherán durante la revolución islámica. La película, al igual que la historieta, está en blanco y negro y fue realizada por Satrapi y Vincent Paronnaud. En el 2007 ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

El argumento cuenta la historia de Satrapi, desde su infancia hasta su juventud, y empieza cuando los fundamentalistas islámicos toman el poder en Teherán y obligan a las mujeres a usar velos y encarcelan a miles de personas en el contexto de la guerra entre Irak e Irán. Después, la familia de la protagonista manda a Marjane a estudiar a Europa, donde conoce el punk, la música de Michael Jackson y ABBA, y una cultura completamente diferente. Persépolis es un film sobre ser mujer en un contexto completamente hostil, la identidad, la familia y las tensiones entre dos culturas. Los actores de voz son Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Santiago Nielli y Danielle Darrieux, con la música original de Olivier Bernet.

Anomalisa (2015)

Es un film de stop-motion dirigido por Charlie Kaufman y Duke Johnson sobre Michael Stone, un experto en servicio al cliente que viaja a Ohio para dar una conferencia y publicitar su último libro. Michael tiene una vida monótona y siente que todas las personas que lo rodean son iguales. En el hotel, escucha la voz de Lisa y se enamora de ella sin verle la cara. La película trata sobre la angustia existencial en el mundo contemporáneo, el amor, la decepción del amor y la soledad.

El guion fue escrito por Dan Harmon y los actores de voz son David Thewlis, Jennifer Jason Leigh y Tom Noonan. La película está basada en una obra de teatro escrita por Kaufman para Theater of the New Ear, un ciclo de obras sonoras. Anomalisa ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y fue nominada a Mejor Película Animada en los Oscars y en los Globos de Oro.

Perdí mi cuerpo (2019)

Es un film francés de animación en 2D sobre una mano amputada que se escapa de una heladera de un laboratorio y emprende una aventura por París, con el objetivo de encontrar el cuerpo al que pertenece. Con un tono a la vez onírico y sensorial y una trama repleta de acción, esta película indaga sobre la identidad, el amor, la familia y la memoria.

Perdí mi cuerpo fue dirigida por Jérémy Clapin, con el guion y la música original de Dan Levy. Está basada en la novela Happy Hand, escrita en 2006 por Guillaume Laurant y se puede ver en Netflix.

