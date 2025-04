Tres voces, un gesto común: Saluzzi, Fracchi y Bisgaard en Bebop Club

El guitarrista José María Saluzzi, el contrabajista Juan Fracchi y el baterista danés Ulrik Bisgaard se presentarán en formato trío, con un concierto que propone una escucha íntima, atenta, atravesada por la improvisación y el diálogo entre lenguajes musicales diversos.

Saluzzi, heredero y a la vez creador de una tradición que cruza el folclore argentino con el jazz y la música de cámara, encuentra en Fracchi y Bisgaard dos interlocutores generacionales que aportan matices personales a una propuesta donde el silencio y el espacio tienen tanto peso como el sonido. En conversación con elDiarioAr, los tres músicos reflexionan sobre el origen del trío, la forma en que se relacionan con la improvisación y lo que el público puede esperar del concierto.

—¿Cómo surgió la idea de tocar juntos?

José María Saluzzi: Se fue dando de manera muy natural. Con Juan ya veníamos tocando, compartimos cierta forma de entender la música. Cuando se sumó Ulrik, sentimos que había una sintonía muy especial. No hizo falta mucho ensayo para darnos cuenta de que queríamos seguir por este camino.

Juan Fracchi: Lo que más nos une es una forma de escuchar. Dejar que la música respire, que cada instrumento tenga su lugar sin forzar nada. No es un proyecto pensado desde lo comercial, sino desde el deseo de tocar juntos.

Ulrik Bisgaard: Para mí es un placer enorme estar en Argentina tocando con ellos. Me interesa mucho esta forma de tocar en la que hay espacio, en la que no se corre detrás del virtuosismo. Me siento muy cómodo, como en casa.

—¿Qué lugar ocupa la improvisación dentro del trío?

Saluzzi: No improvisamos con estructuras rígidas. Hay temas, sí, pero muchas veces es más importante cómo se dice que lo que se dice. Es una conversación, una búsqueda constante. Fusionamos la música nuestra con las canciones folclóricas danesas, e improvisamos creando nuestra propia forma

Fracchi: Hay mucho de escucha. A veces una sola nota puede tener un peso enorme si está en el momento justo. No nos interesa llenar el espacio, sino habitarlo.

—¿Qué tipo de repertorio van a presentar en Bebop?

Bisgaard: Va a haber composiciones originales de cada uno, piezas que surgieron en los encuentros previos, cosas que se fueron armando de a poco. También algunos temas tradicionales, aunque siempre pasados por nuestro filtro.

Saluzzi: No nos gusta anticipar demasiado. Preferimos que la música hable por sí sola. Lo que sí podemos decir es que será un concierto muy sincero, sin artificios.

El trío Saluzzi Fracchi Bisgaard se presenta este domingo a las 19 hs en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo). Las entradas pueden adquirirse a través de bebopclub.com.ar.