Irán lanza un nuevo ataque masivo sobre Israel en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética

Irán lanzó un nuevo ataque masivo con misiles balísticos y drones sobre el norte Israel como respuesta a los ataques de este sábado del Estado judío contra la infraestructura energética del país, entre la que se incluye la mayor planta de extracción y refinamiento de gas natural. Algunos de los misiles disparados por el Ejército iraní habrían alcanzado al menos la ciudad de Haifa, dejando varios heridos.

La Fuerza Aérea de Irán confirmó el lanzamiento de un “ataque combinado” contra Israel que incluye tanto misiles balísticos como drones no tripulados. Varios de los misiles balísticos iraníes sobrevolaron el espacio aéreo de Jordania y muchos de ellos habrían sido interceptados por los sistemas antiaéreos de la monarquía jordana. Según informan los servicios de Emergencias de Israel, se han recibido varios avisos en “los distritos costeros y del norte” del territorio por “daños en edificios” y en áreas abiertas.

Las alarmas sonaron en Israel a las 23:12 hora local (20:12 GMT) ante un nuevo ataque de Irán, que constituye la quinta oleada de misiles lanzados en respuesta a los ataques israelíes en territorio iraní. Imágenes tomadas en localidades cercanas a Haifa muestran al menos dos impactos en la localidad costera y los servicios de emergencias confirmaron que hay al menos una mujer fallecida y 13 heridos tras el impacto de un misil en un edificio de dos alturas en la localidad de Tamra, al norte de Haifa. Haifa está considerada un importante núcleo económico y cuenta con centrales energéticas y una refinería de petróleo.

El Ejército de Israel a su vez asegura que lanzó un ataque sobre objetivos militares en Teherán mientras trabaja para interceptar la oleada de misiles lanzada por la república islámica sobre su territorio, según han anunciado las fuerzas armadas en un comunicado. “Mientras el Ejército opera para interceptar los misiles lanzados desde Irán, las Fuerzas del Aire están atacando objetivos militares en Teherán”, afirman. Irán ha confirmado un ataque por parte de Israel sobre el depósito de petróleo de Shahrán, situado al noroeste de Teherán. Algunas imágenes publicadas en redes sociales muestran lo que parecen depósitos de combustible en llamas en los alrededores de la capital iraní.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que si el ejército iraní continuaba disparando misiles contra territorio israelí, “Teherán arderá”. “El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Si Jamenei continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá”, ha amenazado Katz en un comunicado.

Además, según informa el diario israelí Haaretz, bombarderos de Israel han realizado un ataque sobre Yemen con el objetivo de asesinar a Mohamed Abdul Karim al-Ghamari, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del gobierno de los hutíes. Por el momento los portavoces militares de Israel no han confirmado si el ataque ha sido “exitoso”.

Irán responde a los ataques a su infraestructura energética

En sus ataques de este sábado, Israel dañó objetivos energéticos sin relación con la industria nuclear iraní, entre ellos un yacimiento de gas natural en el Golfo Pérsico que explota Irán de manera conjunta con Qatar y sobre el que existe una de las mayores refinerías de gas de Oriente Medio, la de South Pars, que procesa más de 125 millones de metros cúbicos de este combustible a diario y cuya producción ha tenido que parar. La agencia iraní Tasnim informó asimismo de otro ataque contra la refinería Fajr Jam, también situada en la provincia sureña de Bushehr. Poco después del ataque, el Ministerio de Petróleo de Irán aseguró que el fuego estaba controlado.

En otro de los bombardeos de la tarde del sábado han fallecido al menos 31 personas, 30 efectivos militares y un miembro de la Media Luna Roja, y 55 más resultaron heridas en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, según ha informado el diario Tehran Times. Según la CNN, el Ministerio de Petróleo iraní confirmó otros dos ataques contra refinerías de petróleo.

De madrugada, uno de estos ataques israelíes ha ido dirigido contra un edificio residencial de Teherán, vinculado al Ministerio de Defensa iraní, causando al menos 60 muertos, 20 de ellos niños, según ha informado la televisión local. Al menos un misil ha impactado durante la noche contra el complejo de pisos Shahid Chamran, que ha quedado parcialmente derrumbado en el noreste de la capital.

Ataques de Israel contra instalaciones nucleares

Por el momento, el ataque aéreo efectuado por Israel contra el centro de enriquecimiento de uranio de Fordow, en el centro-oeste de Irán, parece no haber dejado daños de consideración ni tampoco hay constancia de contaminación radiactiva, según ha asegurado este sábado la Organización para la Energía Atómica, la agencia nuclear de la república islámica. El portavoz de la organización, Behrouz Kamalvandi, ha explicado a la agencia semioficial ISNA que el bombardeo israelí ha causado “daños limitados”.

“La parte dañada de Natanz se encuentra sobre todo en la superficie”, ha explicado el portavoz en respuesta a una declaración del Ejército israelí que anunciaba también daños en la sala subterránea de centrifugadoras de uranio. “En Natanz ocurrió una pequeña fuga interna pero no se propagó al exterior, así que no hay problema alguno. Los daños en Fordow no han sido tan graves”, ha indicado el portavoz.

Un portavoz del ejército israelí ha contradicho a los iranís al describir “daños significativos” tanto en las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz como de Ishafán. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este sábado que la planta nuclear de Isfahán sufrió daños en los bombardeos israelíes y que una de las infraestructuras afectadas es la de procesamiento de uranio.

El organismo de la ONU liderado por el italiano Raffaele Grossi señaló que, según la información de que dispone, cuatro importantes edificios en Isfahán resultaron dañados en los ataques de ayer, entre ellos la planta en la que el mineral de uranio es transformado en el gas que luego se enriquece para fabricar combustible nuclear. Los bombardeos de Israel también dañaron una planta de fabricación de combustible ubicada en el complejo de Isfahán.

Al igual que en Natanz, la instalación donde el gas se centrifuga para obtener uranio enriquecido, el OIEA mantiene que no se espera en Isfahán un aumento de la radiactividad en el exterior, según un mensaje subido a la red social X. En Natanz sí existe constancia de contaminación química y radiológica, según informó el propio Grossi en la noche del viernes durante el encuentro extraordinario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.