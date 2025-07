De Acindar a la fábrica de Adidas y Nike: crecen los despidos y suspensiones en distintos puntos del país

El fabricante de calzado deportivo de capitales brasileños y argentinos, Grupo Dass, que produce en Argentina para marcas como Adidas, Nike, Umbro y Asics, anunció una nueva etapa de reestructuración en su sede de Eldorado, Misiones, donde reducirá en un 40% su plantel permanente, en medio de la caída de la demanda y la apertura de importaciones y tras el cierre definitivo de su planta en Coronel Suárez a comienzos de año. La empresa ya echó a 164 operarios en la provincia litoraleña y ya acumula más de 500 despidos en 2025. En tanto, frente a la baja del 8,6% en La producción de acero crudo, Acindar mantiene suspendidos a más de 500 trabajadores.

En un comunicado, la firma de producción de calzado, explicó que la industria nacional “enfrenta nuevos desafíos por la baja en la producción y la apertura de importaciones, y Grupo Dass no es ajeno a esta crítica situación. Frente a la pérdida de competitividad por los altos costos locales y las cambiantes exigencias del mercado, sumado al nuevo contexto cambiario y comercial, hemos agotado todas las alternativas para mantener nuestra estructura actual”.

La planta de Eldorado, que en su mejor momento operó con 60 líneas de producción y hoy mantiene apenas 15 en funcionamiento, y llegó a tener 1.700 empleados, bajón la producción de 22.000 pares diarios a 9.000. “Los pedidos de las marcas están en su nivel más bajo de la historia reciente”, según fuentes del sector, debido a que importar calzado terminado resulta más barato que producirlo en el país.

La compañía detalló que, “con el objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad en la Argentina, y siendo plenamente conscientes del impacto que esta medida representa, se decidió la desvinculación de 164 colaboradores de la planta de Eldorado, como parte de un proceso de adecuación a las demandas actuales de los clientes”.

Actualmente, la planta emplea 470 operarios, pero a partir de agosto el número se reducirá a 300. Hace poco más de un año, contaba con 600 empleados, lo que significa que en ese lapso la dotación se redujo a la mitad. Dass remarcó que “esta reestructuración es necesaria para sostener los puestos que continúan activos y garantizar la continuidad de las operaciones”. Grupo Dass es una empresa que opera en el mercado deportivo desde hace más de 45 años.

En una situación similar está la empresa Textilana, propietaria de la marca marplatense Mauro Sergio, que redujo un 20% la producción y despidió 150 trabajadoresestá en el marco de una profunda reestructuración interna tras una caída en las ventas de entre un 15% y 20%, como resultado de “la apertura de las importaciones y el menor poder adquisitivo de la gente”.

Por su parte, la pampeana Calzatex suspendió al 70% de su personal por la caída de ventas: “Estamos buscando todas las posibilidades para hacerle frente a este industricidio de Nación”, dijeron desde la empresa ubicada en el Parque Industrial de Santa Rosa. Según su propietario, Gustavo Moreno, de los 45 empleados con los que contaba la planta, solo 12 permanecen activos.

De acuerdo a un informe de la Fundación Protejer, en la primera parte de 2025, en el caso del sector textil, confecciones, cuero y calzado, la caída porcentual del empleo fue del 9%, lo que representó una pérdida de más de 10,6 mil puestos de trabajo.

Suspensiones en Acindar

El titular de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, afirmó en las últimas horas que la producción de acero bajó “de 121.000 toneladas a 51.000”, señaló que la firma Acindar, la segunda en producción del país, tiene suspendidos “entre 500 y 600 trabajadores”, y culpó por esto a “la renta financiera” que está “perjudicando a toda la industria”.

“No hay producción y no va a mejorar, hay que decirlo claramente, la gente que tiene dinero no invierte en un departamento o para que haya construcción, invierten en el ‘carry trade’ y la renta financiera nos está perjudicando a toda la industria”, expresó el gremialista a Splendid AM 990.

González explicó que, desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la obra pública “Acindar intentó despedir gente” y añadió: “Desde ahí venimos renovando suspensiones, con un escenario cada vez más crítico, porque de 120.000 toneladas mensuales bajamos 51.000 por mes de ventas”.

El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM dijo: “Hace un año que venimos esperando un aumento con Acindar, acordamos un anticipo a cuenta de futuros aumentos, pero seguimos sin resolver el salario básico de los trabajadores siderúrgicos”.

Además, añadió que el aparato productivo del sector metalúrgico está “más que frenado” y advirtió que desde el sindicato se logró “que no haya despidos”, pero la actividad “viene muy en caída”.

“Cerró un tren laminador en Villa Constitución. No es un dato menor. Son 150 trabajadores que están sin trabajo y que la empresa obviamente los quiere despedir y venimos discutiendo que se le renueve el acuerdo de suspensiones”, lamentó.

La producción de acero de Argentina cayó un 8,6 % en junio

La producción de acero crudo en Argentina alcanzó las 320.100 toneladas en junio pasado, lo que supuso una caída del 8,6 % en comparación con mayo, según datos sectoriales difundidos este lunes.

No obstante, y de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el sexto mes del año en curso la producción de la aleación registró un alza interanual del 16,5 %.

En tanto, la producción de hierro primario fue en junio de 146.500 toneladas, con un desplome del 26,5 % con respecto a mayo pasado y del 36,8 % en la comparación con igual mes de 2024.

Por su parte, la producción de laminados en caliente bajó un 20,9 % respecto a mayo último, hasta las 262.500 toneladas, aunque el volumen implicó un incremento del 12,2 % en comparación con junio de 2024, cuando la industria se había visto severamente afectada por un desplome de la demanda en medio del plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023.

Según el informe, la demanda en junio pasado se vio impulsada en parte por sectores como el automotriz y el de maquinaria agrícola, mientras la construcción continúa con bajos niveles de actividad y “sin signos que permitan vislumbrar un cambio de tendencia”, mientras que la industria de electrodomésticos se ve afectada por las importaciones.

“De todas formas, para el presente año se espera un nivel de demanda levemente superior al de 2024, aunque todavía por debajo los niveles alcanzados en años anteriores”, añade el documento.

Con información de NA y EFE.

