Israel retoma la ofensiva contra Irán y advierte de que “Teherán arderá” si continúan los ataques iraníes

Israel ha atacado Irán esta madrugada. La Fuerza Aérea israelí ha bombardeado una noche más docenas de objetivos, muchos de ellos en la capital del país y otros parte de la infraestructura militar. El ejército de Israel pretende dañar la defensa aérea del régimen iraní para abrirse camino hacia Teherán. “Por primera vez desde el comienzo de la guerra, a más de 1.500 km del territorio israelí, hemos atacado la infraestructura defensiva en la zona de Teherán. Hemos dañado —y seguiremos dañando— emplazamientos estratégicos y fuentes de conocimiento enemigas”, ha comunicado esta mañana el dirigente de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar. Aseguran que el camino hacia la capital ya está prácticamente despejado para sus aviones de combate.

Uno de esos ataques israelíes ha ido dirigido contra un edificio residencial de Teherán, vinculado al Ministerio de Defensa iraní, que ha causado al menos 60 muertos, 20 de ellos niños, según ha informado la televisión local. Al menos un misil ha impactado durante la noche contra el complejo de pisos Shahid Chamran, que ha quedado parcialmente derrumbado en el noreste de la capital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido este sábado al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, que si el ejército iraní continúa disparando misiles contra territorio israelí, “Teherán arderá”. “El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Si Jameneí continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá”, ha amenazado Katz en un comunicado.

Mientras, Irán emprende amenazas contra todos aquellos que pretendan ayudar a la defensa de Israel. El Gobierno iraní ha advertido a Estados Unidos, Reino Unido y Francia de que sus bases y barcos en la región pasarán a ser posibles blancos para el ejército iraní si ayudan a detener los ataques de Teherán contra Israel, según recogen varios medios estatales iraníes este sábado.

Por otro lado, el país ha anunciado la muerte de otros dos altos cargos militares en los ataques israelíes de el viernes y de esta madrugada contra infraestructuras castrenses, nucleares y civiles del país persa, en los que han fallecido un número indeterminado de importantes figuras iraníes. “Los oficiales de las Fuerzas Armadas, el general Mehdi Rabbani y el general Gholamreza Mehrabi murieron en los ataques del régimen sionista contra Teherán”, informa el diario Tehran Times.

Sin embargo, y de momento, el ataque aéreo efectuado por Israel contra el centro de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro-oeste de Irán, no ha dejado daños de consideración ni tampoco hay constancia de contaminación radiactiva, según ha asegurado este sábado la Organización para la Energía Atómica, la agencia nuclear de la república islámica. El portavoz de la organización, Behrouz Kamalvandi, ha explicado a la agencia semioficial ISNA que el bombardeo israelí ha causado “daños limitados”.

“La parte dañada de Natanz se encuentra sobre todo en la superficie”, ha explicado el portavoz en respuesta a una declaración del Ejército israelí que anunciaba también daños en la sala subterránea de centrifugadoras de uranio. “En Natanz ocurrió una pequeña fuga interna pero no se propagó al exterior, así que no hay problema alguno. Los daños en Fordo no han sido tan graves”, ha indicado el portavoz.

Le contradice un portavoz del ejército israelí que habla de “daños significativos” en las plantas de uranio de tanto Natanz como Ishafan.

Durante la madrugada del jueves al viernes, Israel atacó Irán con más de 200 cazabombarderos y un despliegue de su servicio secreto en suelo iraní. Algunos de los objetivos que golpearon estaban relacionados con el programa nuclear iraní y sus sistemas de fensa aérea. La ofensiva acabó con la muerte de varios militares iraníes de la Guardia Revolucionaria. En total, el ataque causó 78 muertos y 320 heridos.