De Puerta de Hierro a San José al 1100: los nuevos delegados de Cristina organizan la reconstrucción del peronismo

“Che se mandaron una foto al final”, se quejó Axel Kicillof, en diálogo con José Mayans, el jueves por la noche cuando finalizó la reunión ampliada del Consejo del PJ Nacional. El gobernador bonaerense había quedado fuera de la foto de familia que había coordinado el senador formoseño, y estaba incómodo: los títulos hablaban de unidad con todos menos con Axel, y quería dejar en claro que él estaba “para ayudar”. Mayans le explicó que había que organizar una reunión especial solo con gobernadores y que la presencia de Ricardo Quintela había sido una sorpresa. Quedaron en organizar una cumbre para el martes, pero Kicillof seguía inquieto.

El gobernador bonaerense está en una encerrona. Tras el fallo de la Corte Suprema, el margen para diferenciarse de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner es casi inexistente. Presa y proscripta, CFK es más jefa que nunca. Lo repite La Cámpora y lo aceptan los gobernadores y los dirigentes que, hasta hace un mes, eran enemigos declarados de la ex presidenta. El “Gitano” Quintela así lo entendió y, tras casi un año de pelea por la presidencia del partido, viajó a Buenos Aires a reunirse con ella y participar de la cumbre en el PJ. El cristinismo lo recibió con aplausos.

A Kicillof, por el contrario, lo habían recibido con una canción. Los dos días que pisó el PJ, Kicillof escuchó que le cantaban “No fue magia, nos conduce una mujer”. En ambas ocasiones, apenas sí se quedó unos minutos para conversar con la dirigencia: cumplía, mostraba que, pese a las diferencias, respaldaba a Cristina, y se retiraba rápido, incómodo. Ya el jueves, cuando se organizó la reunión del Consejo del PJ, conversó con Mayans y coincidió con el formoseño que no hacía falta ir, que se reunirían todos los mandatarios la semana próxima. Pero fue Quintela, apareció la foto y el único ausente, al lado de Sergio Massa, Guillermo Moreno, Máximo Kirchner y Juan Grabois, era él: todo lo que había buscado evitar.

“Se achicó el mundo. Esto es ‘puerta San José’, no puerta de Hierro. Todos los que no estén bancando van a quedar aislados, y Axel queda peor cada día que pasa”, se lamenta un dirigente cristinista, que observa que el gobernador está perdiendo todas las oportunidades para “enderezar el barco”. Es decir, para encuadrarse detrás de Cristina.

Kicillof se resiste, pero tampoco encuentra una postura que le quede del todo cómoda. Sabe que el objetivo original del desdoblamiento se derrumbó la noche en la que CFK salió a hablarle a la militancia a decirle que “estar presa es un certificado de dignidad”. Ya no hay lugar para diferenciarse y ejercer su liderazgo junto a la cuarentena de intendentes que le responden para encabezar la campaña bonaerense: el eje del peronismo, de acá a 2027, será la proscripción de Cristina. Nada de Milei-anti Milei: la única tésis, a partir de ahora, empieza y termina con CFK.

Mayans, Massa, Máximo: los delegados de San José 1111

“Es una pena, Axel podría haber sido el delegado de Cristina contra el poder, nuestro héroe nacional. Pero ahora hay gente que lo va a preferir a Massa que a él”, masculla un dirigente bonaerense, para quien la lucha por la sucesión ya comenzó.

Cristina continuará siendo la presidenta del PJ por zoom y WhatsApp desde su domicilio, en San José 1111, la nueva meca de la resistencia peronista. A menos que el Juzgado termine definiendo que tiene que ir a un penal. Pero en cualquier caso, el objetivo es mantener, hasta que esté libre, una silla vacía en su nombre.

“Nosotros tenemos ahora una persona que está prácticamente en el exilio. Cuando Perón estaba en el exilio, nosotros siempre consultábamos con la persona de más experiencia y hoy la persona con mayor experiencia es ella. Yo soy el vicepresidente primero a cargo, pero la presidenta siempre va a ser ella”, explica Mayans, quien viene ejerciendo, de facto, la coordinación del partido en su ausencia.

Mayans es el vice primero del partido y oficia, desde que la Corte inhabilitó a Cristina, como el brazo operativo de la presidenta del partido. “Metele pata”, le dijo la ex presidenta el miércoles por la noche, la última vez que el formoseño la vio. Y desde entonces viene abocado a eso.

El jueves armó el consejo del PJ y orquestó la foto de familia. El viernes convocó a los presidentes de los partidos y organizaciones que integran Unión por la Patria para organizar la marcha del próximo miércoles, que acompañará a CFK de su casa a Comodoro Py. Y, el martes, convocará a los gobernadores y organizará la nueva foto de familia, esta vez con Kicillof en ella.

Mayans es, además, un interlocutor activo con la CGT: en diálogo cotidiano con Héctor Daer, uno de los triunviros, el senador viene preparando un encuentro con toda la cúpula cegetista para el próximo martes. El objetivo es que, allí, la CGT anuncie que marchará junto a Cristina el día miércoles.

El rol de Mayans, sin embargo, es operativo. El heredero natural de CFK es su hijo, Máximo, quien viene oficiando como su vocero político hace años. Uno de los orígenes, incluso, del conflicto entre la ex presidenta y Kicillof. En los últimos días, el líder de La Cámpora comenzó a levantar el perfil, participando en entrevistas televisivas y adoptando un tono más conciliador que algunos de sus compañeros, que llegaron a acusar a Kicillof de haber debilitado a CFK por desdoblar la elección (como hizo Anabel Fernández Sagasti)

No es el único. Hay dirigentas, como Teresa García, que tienen una relación personal con CFK y vienen encabezando la organización de la resistencia peronista. Pero hay una figura en particular que viene cobrando protagonismo y que fantasea con convertirse en un garante de la unidad del renacido panperonismo. ¿Quién? el ex candidato presidencial, Sergio Tomás Massa.

El líder del Frente Renovador arribó al Consejo del PJ junto a Máximo, a quien lo une, en los últimos años, una relación de estrecha cercanía. Venían de reunirse en sus oficinas en Avenida Libertador y, cuando le tocó sentarse en el consejo, le ofrecieron la silla central. Fue quien le discutió a Grabois su propuesta de abstenerse en las elecciones, a modo de gesto de resistencia, y fue quien recibió uno de los aplausos más calurosos cuando tomó la palabra.

“Hay que animarnos a protagonizar este debate y disputa de una construcción de una mayoría que nos permita romper nuestros propios límites. Estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Creo que tenemos que construir una mayoría sobre el sistema de valores”, declaró en la reunión del consejo, en la que propuso una idea que comienza a ganar terreno en el resto de UxP: la de cambiar el nombre del frente electoral por uno que haga hincapié en la identidad peronista.

El objetivo del massismo es organizar un frente peronista ampliado, que integre a las figuras que se alejaron del kirchnerismo, como Moreno o el “Topo” Rodríguez. “En vez de ‘kirchnerismo versus libertad’, que es la dicotomía que plantea el Gobierno para hacer chico al peronismo, tenemos que hacer eje en un peronismo amplio. Que la consigna sea ‘peronismo versus Milei’”, explican en las filas del Frente Renovador.

Massa insiste en que es importante hacer una buena elección nacional en 2025 para, en 2027, construir una gran PASO con el resto de las fuerzas que se oponen a Milei. A diferencia de Máximo, quien tiene una mirada menos optimista sobre el resultado electoral en Provincia de Buenos Aires, el tigrense considera que el peronismo tiene, ahora, frente al ataque a CFK, la posibilidad de reinventarse.

La idea genera entusiasmo entre varios dirigentes no massistas que, sin embargo, conocen a Massa y sospechan que quiere ejercer el liderazgo ante la ausencia de CFK. en el Frente Renovador lo niegan. “Está para ayudar”, insisten, pero admiten que, ante la ausencia física de la líder, habrá que crear una mesa política ampliada. Y, en este mesa, quien ostente el cargo de delegado de Cristina será la voz cantante.

