Paquetes que caen en zonas inaccesibles y pocos camiones: la ayuda que Israel deja entrar en Gaza es “una gota en el océano”

Decenas de toneladas de ayuda humanitaria fueron lanzadas desde aviones sobre la Franja de Gaza y más de un centenar de camiones llegaron al enclave palestino después de que Israel decidiera levantar algunas restricciones a la entrada de suministros básicos, pero los cargamentos de comida llegan tarde y son insuficientes para los dos millones de palestinos que llevan meses pasando hambre y están muriendo cada día a causa de la desnutrición.

Más de 20 personas fallecieron por la falta de alimentos desde que las autoridades israelíes anunciaron el domingo que permitirían el acceso de ayuda a Gaza. Los muertos son 147 en total, de las cuales 88 eran niños y niñas, según las autoridades sanitarias de la Franja.

La Media Luna Roja palestina advirtió sobre “las condiciones humanitarias catastróficas que se están deteriorando rápidamente en la Franja de Gaza”, donde “miles de familias no han comido en días”. “Los hospitales están sobrepasados con los casos de desnutrición, demacración y desmayos, especialmente entre los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, y los ancianos”, ha afirmado la Media Luna Roja, agregando que la falta de suplementos nutricionales y de medicamentos básicos dificulta que se les pueda atender en los centros médicos destrozados tras casi 22 meses de guerra.

Mucha más ayuda y más rápido

El Ejército israelí anunció el domingo que pararía sus ataques entre las 10:00 y las 20:00 horas locales de cada día, en tres áreas del enclave palestino (Al Mawasi, Deir al Balah y Ciudad de Gaza), para permitir la distribución de la ayuda humanitaria en coordinación con Naciones Unidas. Asimismo, dijo que habría “rutas seguras” en toda la Franja desde las 06:00 a las 23:00 horas locales para el tránsito de los convoyes de alimentos y medicinas de la ONU y otras organizaciones humanitarias. Precisamente, Israel ha marginado a las agencias de Naciones Unidas de la distribución de ayuda desde mayo, cuando estableció un polémico y mortífero sistema para el reparto de comida a través de una fundación gestionada por una empresa estadounidense que opera a la sombra de las tropas israelíes.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha dado la bienvenida al levantamiento de algunas restricciones y a la designación de rutas seguras para los convoyes, pero ha dicho que son necesarias “acciones sostenidas” en el tiempo para hacer frente a la hambruna y a una “crisis sanitaria catastrófica”. La ayuda que ha entrado hasta el momento “es una gota en el océano de lo que se necesita”, ha afirmado Fletcher en una entrevista con la emisora Radio 4 de la BBC este lunes. “Necesitamos entregar mucha más cantidad de ayuda y mucho más rápido”, ha dicho el jefe humanitario, quien ha asegurado que Naciones Unidas tiene un plan para poder “llevar ayuda vital a todo el mundo en Gaza en un par de semanas”, pero para ello Naciones Unidas necesita “la apertura de todos los pasos fronterizos, las autorizaciones y la seguridad para operar”.

La ONG Amnistía Internacional también ha denunciado que “las pausas tácticas temporales [tal y como las ha denominado Israel], con pequeños respiros, son insuficientes”. “Lo que se necesita con urgencia es el levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda y a la circulación hacia y dentro de la Franja de Gaza”, recalcó la ONG en redes sociales.

La mayoría de los camiones que han llegado a Gaza lo han hecho desde Egipto, donde las agencias de la ONU y otras organizaciones han estado enviando los suministros a la espera de obtener el visto bueno de Israel para introducirlos en el enclave costero. Pero los vehículos no pueden cruzar el paso fronterizo egipcio de Rafah directamente, sino que deben pasar por territorio israelí y acceder por el cruce de Kerem Shalom, donde son sometidos a largos y meticulosos controles del Ejército hebreo.

El domingo, un convoy de más de 100 camiones que transportaban suministros de ayuda entró en la Franja a través de este paso fronterizo, situado en el sur. Según las agencias de la ONU, se necesitan al menos 500 o 600 cada día para evitar que más personas mueran de hambre.

“Lanzamientos ineficaces y peligrosos” desde el aire

Aparte de las “pausas” en su ofensiva –en la que ha matado a casi 60.000 palestinos desde octubre de 2023–, Israel también anunció el pasado fin de semana que empezó a lanzar ayuda humanitaria desde aviones y también permitió a otros países el envío de los cargamentos por aire. Este método ha sido ampliamente criticado por la ONU y otras organizaciones porque es caro y poco eficaz e, incluso, conlleva riesgos para las personas que van en busca de la ayuda y pueden ser aplastadas por los paquetes que caen del cielo –y no siempre lo hacen en el lugar correcto–.

Aviones militares de Jordania y Emiratos Árabes Unidos han lanzado más de 40 toneladas de ayuda sobre Gaza entre el domingo y el lunes, y más países se disponen a hacer lo mismo. Sin embargo, el Gobierno de la Franja, encabezado por Hamás, dijo que los cargamentos lanzados por esos dos países árabes el domingo cayeron en zonas declaradas de combate por el Ejército israelí, a las que no pueden acceder los civiles palestinos (más del 80% del territorio está incluido en las llamadas zonas de amortiguación o áreas que Israel ha ordenado evacuar).

A pesar de estas circunstancias y de que el lanzamiento de ayuda desde el aire ya fracasó en los primeros meses de la guerra, también España se prepara para enviar alimentos a la Franja con aviones de las Fuerzas Armadas desde Jordania, tal y como ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha admitido que “no es una solución al hambre” pero ha dicho que espera que, junto a los envíos de otras naciones, represente “un mínimo alivio”. “La solución verdadera la sabemos, es que el primer ministro [Benjamín] Netanyahu active un alto el fuego, abra definitivamente y plenamente el corredor terrestre y acabe con esta barbarie”, ha declarado Sánchez en la Moncloa.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha detallado que un “importantísimo paquete” con 12.000 kilos de ayuda humanitaria, equivalente a 5.500 raciones de comida, partirá el viernes 1 de agosto hacia Gaza en aviones del Ministerio de Defensa.

“Los lanzamientos desde el aire son notoriamente ineficaces y peligrosos”, ha lamentado Médicos Sin Fronteras (MSF) este lunes. En un comunicado, el coordinador de emergencias de la ONG en Gaza, Jean Guy Vataux, ha destacado que los aviones transportan mucho menos suministro que las 20 toneladas que puede cargar un camión. “En este momento, dos millones de personas están atrapadas en un pequeño pedazo de tierra que representa solo el 14% de toda la Franja. Si algo cae en esta zona, es inevitable que haya heridos. Por otro lado, si los lanzamientos aéreos caen en áreas donde Israel ha emitido órdenes de desplazamiento, la gente se verá obligada a entrar en zonas militarizadas, arriesgando una vez más sus vidas por conseguir comida”, ha explicado.

“Las carreteras están ahí, los camiones están ahí, los alimentos y los medicamentos están ahí, todo está listo para traer ayuda humanitaria a Gaza, que se encuentra a solo unos kilómetros de distancia. Lo único que se necesita es que las autoridades israelíes decidan facilitar su llegada: agilizar los trámites de autorización, permitir la entrada de mercancías a gran escala y coordinarse para permitir su recogida y entrega seguras”, dice Vataux.

El sistema de Naciones Unidas

Todas las organizaciones humanitarias coinciden en que el mejor y más eficaz sistema de reparto de ayuda es el que durante el primer año y medio de guerra coordinó principalmente Naciones Unidas, cuya Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) llevaba décadas ofreciendo asistencia a cientos de miles de personas en Gaza y era la mayor entidad humanitaria en la Franja cuando Israel lanzó su ofensiva de castigo contra la población palestina tras los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023. Desde principios de 2025, el Gobierno israelí ha vetado la actividad de esta agencia en los territorios ocupados, criminalizando a sus empleados –a los que ha acusado de participar en los atentados del 7 de octubre–, y ha arremetido repetidamente contra todo el organismo de Naciones Unidas.

El pasado domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu volvió a acusar a la ONU de mentir diciendo que Israel no permite la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza. Después del anuncio de las medidas para permitir la entrada y circulación de la ayuda, Netanyahu declaró que su Gobierno siempre ha permitido el acceso de “un mínimo de suministros humanitarios” y siempre ha habido rutas seguras para su distribución en Gaza. “Hoy es oficial, no habrá más excusas”, agregó.

El Ejecutivo de Netanyahu también ha acusado reiteradamente a Hamás de robar la ayuda humanitaria para su sustento y financiación, motivo que alegó el pasado mes de marzo para suspender el reparto a través de las agencias de la ONU y otras organizaciones independientes, y para delegar esta tarea en la Fundación Humanitaria de Gaza. Sin embargo, The New York Times reveló hace dos días que Tel Aviv no tenía evidencias del saqueo sistemático de la ayuda humanitaria por parte de Hamás, según dos oficiales del Ejército y otras fuentes israelíes que hablaron con el periódico.

De acuerdo con todas las fuentes, Hamás robó alguna vez la ayuda de otras organizaciones más pequeñas, que no están presentes en Gaza, mientras que la ONU tiene la red más amplia de distribución sobre el terreno. Tampoco la agencia de ayuda al desarrollo de Estados Unidos, USAid, ha encontrado pruebas del robo masivo de la ayuda por parte de Hamás, según la cadena de televisión CNN, a pesar de que ese argumento ha sido empleado por Washington para apoyar el papel de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés).

Este lunes, el presidente Donald Trump ha dicho que cree que “Israel puede hacer mucho” respecto a la hambruna en Gaza, sin responsabilizar directamente a su aliado por la crisis humanitaria que ha causado el endurecimiento del bloqueo israelí desde el pasado marzo y el empleo del hambre como arma de guerra.