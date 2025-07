Un juez paraguayo aceptó extraditar al exsenador Edgardo Kueider y su secretaria

El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel serán extraditados a la Argentina desde Paraguay, luego de que este martes el juez del vecino país Rolando Duarte ordenara la detención preventiva con fines de extradición de ambos, supo elDiarioAR.

Tanto Kueider como su secretaria están acusados de lavado de activo y en prisión domiciliaria en Asunción desde que el 4 de diciembre pasado fueron detenidos en el Puente de la Amistad al intentar ingresar a Paraguay con más de US$ 200 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes sin declarar. Según medios locales, la audiencia preliminar a la extradición está prevista para las próximas 48 horas.

El jueves 12 de diciembre, el Senado, a partir de un proyecto presentado por Unión por la Patria, aprobó la remoción de Kueider. En su lugar asumió Stefania Cora, del kirchnerismo.

“Esto es el inicio formal de un proceso de extradición”, aclaró el juez Duarte, en declaraciones al canal paraguayo ABC. Kueider y su secretaria deberan enfrentar una audiencia ante el magistrado en el que serán informados sobre los pasos a seguir. El pedido de extradición lo realizó la juez federal Sandra Arroyo Salgado en enero pasado y recién ahora la justicia local hizo lugar.

La investigación que lleva adelante Arroyo Salgado trata sobre decenas de funcionarios y exfuncionarios acusados de haber recibido coimas de una empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas. La secretaria del exsenador aparece en una sociedad suya y en las expensas de uno de sus departamentos.

Como senador en el 2023 Kueider fue clave para que el Gobierno obtenga votaciones a su favor, como la sanción de la ley Bases. Al momento de su detención salieron a la luz sus vínculos con Santiago Caputo, el asesor todoterreno de Javier Milei.

“Ese dinero no proviene de la Argentina. De hecho, una pregunta de sentido común: ¿para qué quiero trasladar US$200.000 de Argentina para acá estando habilitado el blanqueo en Argentina?, ¿para qué voy a traer plata escondida a Paraguay pudiendo a blanquear en Argentina? No proviene de la Ley Bases. Son operaciones que no son mías, son lícitas y legales en Paraguay”, dijo Kueider semanas atrás en una entrevista que publicó La Nación, donde el exsenador admite no haber declarado el dinero que llevaba pero asegura que no era suyo, sino de inversionistas paraguayos a la que su secretaria hacía de “intermediaria”.

MC