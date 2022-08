Lady Di por streaming: películas, series y documentales que reconstruyen su historia

Desde la ficción y también desde el trabajo periodístico más tradicional, la figura de Lady Di, la princesa de Gales o directamente Diana Spencer, siempre resultó atractiva para productores, cineastas y guionistas. Quizá por su carisma, por tratarse de alguien bastante alejado del estilo real británico, quizá por el morbo que generan su corta vida y su final trágico, quizá por su belleza sutil o por una combinación de todos esos factores, en el ámbito del cine y las producciones audiovisuales, a partir de su muerte el 31 de agosto de 1997 se multiplicaron los relatos alrededor de su historia.

A continuación, un repaso por algunos de ellos, disponibles en la actualidad en algunas plataformas de streaming desde la Argentina.

Spencer (Amazon Prime Video). Con dirección del cineasta chileno Pablo Larraín, director también de Jackie, sobre la vida de Jacqueline Kennedy, en 2021 llegó a los cines Spencer, un largometraje dispuesto a ficcionalizar algunos episodios de la vida de la princesa británica.

No se trata exactamente de una biopic, como había intentado serlo la película Diana, de 2013, con Naomi Watts a la cabeza: en esta oportunidad, se cuenta un relato ficticio, casi especulativo, alrededor de las decisiones que llevaron a Lady Di a terminar su matrimonio con el príncipe Carlos y renunciar a la familia real británica.

Con una notable actuación de Kristen Stewart como Diana, la película se estrenó en septiembre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y luego llegó a los cines de todo el mundo.

Por su trabajo, Stewart fue candidata al Globo de Oro, al Premio de la Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz, y también fue nominada en la última edición de los Premios Oscar.

El largometraje Spencer está disponible en Amazon Prime Video.

The Royal House of Windsor (Netflix). Aunque no está exclusivamente dedicada a la princesa de Gales, esta miniserie documental de seis episodios ofrece varios capítulos en los que Lady Di aparece como una figura disruptiva para la realeza británica. Estrenado en 2017, a 20 años de la muerte de la princesa, sirve más que nada para comprender el contexto en el que se inserta este personaje a la Corona Británica, con varios detalles sobre la familia real y cada uno de sus miembros a lo largo de los últimos 100 años de historia.

Producida por la señal británica Channel 4, la serie indaga sobre la historia de una de las dinastías más famosas del mundo, con sus secretos y su particular modo de ejercer el poder, mediante un relato tradicional, que combina imágenes de archivo, testimonios de expertos y documentos reveladores.

En el camino, The Royal House of Windsor propone, hacia el final, un recorrido por la llegada de Diana, los vaivenes con su familia política y su trágica muerte.

Los seis episodios de The Royal House of Windsor están disponibles en Netflix.

The Crown - Temporada 4 (Netflix). Se hizo esperar, pero finalmente llegó. Luego de tres temporadas en las que fueron avanzando las décadas y los sucesivos conflictos que afrontaron los británicos, la célebre serie de Netflix que ficcionaliza los hechos más importantes del reinado de la reina Isabel II y su familia llegó al momento de la aparición de Diana en la familia real.

Ocurre en la cuarta temporada de la serie, que se estrenó a finales de 2020. En esa ocasión quien interpreta a la princesa de Gales es la actriz Emma Corrin, con una actuación muy elogiada por la prensa.

Según se anunció oficialmente, para la quinta temporada, que llegará a la plataforma hacia finales de este año, quien hará de Diana hacia el final de su vida será la actriz Elizabeth Debicki.

Todas las temporadas de The Crown están disponibles en Netflix.

AL