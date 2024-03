Los libros de marzo: María Elena Walsh, Gabriel García Márquez y Mariana Enriquez, entre lo más destacado

Pese a que persisten las inquietudes alrededor de la venta de libros, que siguen en baja, y aunque el precio de las publicaciones en la Argentina permanece como materia de debate, el mundo editorial prevé un marzo repleto de grandes lanzamientos. Desde las grandes multinacionales hasta los sellos independientes anunciaron para este mes títulos y autores que se convierten en grandes apuestas.

A continuación, un repaso por algunas de las principales publicaciones que llegan a las librerías por estos días.

1. En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. “Cada mes de agosto Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez, En agosto nos vemos es un canto a la vida, a la resistencia del goce pese al paso del tiempo y al deseo femenino”, señala la sinopsis oficial de Editorial Sudamericana sobre este libro del autor colombiano que ganó el Premio Nobel que murió en 2014. Se trata de un texto que permaneció inédito hasta ahora y que, en palabras de los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, “fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea”.

Según la prensa mexicana, la novela fue descubierta por el escritor colombiano Gustavo Arango en el Archivo Gabriel García Márquez del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas y estará disponible en las librerías de todo Latinoamérica a partir del 6 de marzo.

En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, es una publicación de Editorial Sudamericana.

2. La llamada, de Leila Guerriero. Mientras en España este libro se está convirtiendo en un sostenido éxito de ventas y de crítica, a partir de marzo los lectores y las lectoras de Argentina podrán conseguirlo en el país.

“A fines de los sesenta, con trece años, la argentina Silvia Labayru era una adolescente tímida, lectora, amante de los animales, entusiasta de John F. Kennedy, hija de una familia de militares que incluía a su padre, miembro de la Fuerza Aérea y piloto civil. A esa edad ingresó en el Colegio Nacional Buenos Aires, una institución pública de gran prestigio, donde entró en contacto con agrupaciones estudiantiles de izquierda y se transformó en una militante aguerrida. En marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que dio comienzo a una dictadura militar. Para entonces, embarazada de cinco meses y con veinte años, Labayru integraba el sector de Inteligencia de la organización Montoneros, un grupo armado de extracción peronista. El 29 de diciembre de 1976 fue secuestrada por militares y trasladada a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro de detención clandestino en el cual se torturó y asesinó a miles de personas. Allí tuvo a su hija que, una semana más tarde, fue entregada a los abuelos paternos. En la ESMA, Labayru fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, un operativo que terminó con tres Madres y dos monjas francesas desaparecidas. La liberaron en junio de 1978 y en el avión rumbo a Madrid, junto a su hija de un año y medio, pensó: ‘Se acabó el infierno’. Pero el infierno no había terminado. Los argentinos en el exilio la repudiaron, acusándola de traidora a raíz de la desaparición de las Madres. Abominada por quienes habían sido sus compañeros de militancia, arropada por unos pocos amigos fieles exiliados en Europa, hizo una vida. Hasta que en 2018 la contactó desde Buenos Aires un hombre que había sido su pareja en los años setenta y, en una secuencia en la que se funden manipulaciones familiares que torcieron el destino, comenzó a urdirse una historia que continúa hasta hoy”, adelantó Anagrama en un comunicado al esbozar una síntesis sobre la compleja vida de la protagonista de La llamada.

La periodista Leila Guerriero comenzó a entrevistar Labayru en 2021, mientras se esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres secuestradas durante la dictadura, en el que la mujer era denunciante. A lo largo de casi dos años, y luego de un exhaustivo trabajo de búsqueda de otros testimonios, entre sus amigos, ex parejas, ex detenidos y ex compañeros de militancia, Guerriero trazó un relato impactante sobre una figura singular.

“El resultado es el retrato de una mujer con una historia compleja en la que se amalgaman el amor, el sexo, la violencia, el humor, los hijos, los padres, la infidelidad, la política, los amigos, las mudanzas, y en la que sobrevuela una llamada telefónica que, realizada desde la ESMA el 14 de marzo de 1977, le salvó la vida”, señalan los editores del libro.

La llamada, de Leila Guerriero, es una novedad de Anagrama.

3. El feminismo, de María Elena Walsh. “Cuando todavía no había aparecido en la Argentina el colectivo Ni una menos, ni habían salido a las calles miles de chicas reclamando por el fin del patriarcado, María Elena Walsh escribía, cantaba y pronunciaba palabras incómodas, cuestionaba los rígidos roles asignados a mujeres y varones, se resistía a lavar los platos por mandato y se manifestaba contra la misoginia y la violencia machista. El feminismo reúne los textos que, como piedras preciosas y filosas, lanzaba desde diarios y revistas, columnas radiales, discos y escenarios. Escritos a lo largo de cincuenta años -algunos inéditos-, son de sorprendente actualidad, la confirman como la referente intelectual que trasciende generaciones y la revelan, además, como pionera y precursora de la reciente eclosión de los movimientos de mujeres. Sin perder el humor y la paciencia, Walsh persuade con naturalidad y el alcance de su compromiso ético la ha convertido en un símbolo que enriquece y renueva el feminismo en la Argentina”, adelanta la contratapa de esta publicación que sale este mes por Alfaguara.

“El Movimiento de Liberación Femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. Nace en las ferias y junto a las bateas, a la vera de las camillas de ginecólogos carniceros y a contrapelo de los viejitos célibes del Vaticano que vienen diagramando la conducta sexual según conviene a los intereses de los capitales y a las fluctuaciones del mercado bélico”, se puede leer en uno de los impactantes textos que ofrece El feminismo, mientras que en otro la autora interroga: “¿Educamos a nuestras niñas para que en el día de mañana (si lo hay) sean ociosas princesas del jet-set? ¿Las educamos para Heidis de almibarados bosques? ¿Las educamos para futuras cortesanas? ¿Las educamos para enanas mentales y superfluas ‘señoras gordas’?”.

El feminismo, de María Elena Walsh, sale por la editorial Alfaguara.

4. Clara Obligado por dos. La autora argentina llegará a las librerías por partida doble este mes. En primer lugar, con un monumental trabajo de edición y selección que realizó junto al ilustrador Agustín Comotto. Con ensayos firmados por autores de la talla de Martín Kohan, Liliana Colanzi, Juan Cárdenas, Lina Meruane, Matilde Sánchez, Fernanda Trías, Federico Falco, entre muchos otros, el Atlas de literatura latinoamericana ofrece textos acerca de otros grandes autores como Antonio Di Benedetto, Sara Gallardo, José Hernández, Silvina Ocampo, Manuel Puig, Hebe Uhart, Rodolfo Walsh, entre otros.

“Un itinerario de libros, una cartografía que refleja qué leen los autores y autoras de hoy, qué nos recomendarían, qué textos del viejo canon perviven o se deben sumar, cuáles son los vasos comunicantes entre actualidad y tradición. Inestable, apasionado, intergeneracional, este Atlas representa un cambio de perspectiva, una nueva forma de asomarse a una literatura en estado de ebullición”, señalan desde Nórdica, el sello que editó esta publicación.

Al mismo tiempo, de la autora, que vive en la actualidad en España, se podrá conseguir en edición local su libro Tres maneras de decir adiós, publicado por el sello Páginas de Espuma.

“Hay muchas maneras de decir adiós, hay instantes únicos en los que la ficción y la memoria se hibridan y enraízan en una misma página para exhibir la red de una despedida. De este umbral doloroso germinan las historias encadenadas con las que Clara Obligado nos acerca a tres mujeres y sus profundas pérdidas, a los diversos espacios y tiempos en que les tocó vivir”, adelantó el sello sobre esta publicación.

Atlas de literatura latinoamericana es una publicación de Nórdica. Tres maneras de decir adiós es una novedad de Páginas de Espuma.

5. Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enriquez. La escritora argentina regresa al cuento con doce historias de horror. Doce relatos sobre el mal que acecha y la presencia de lo monstruoso, prometen desde Anagrama sobre esta publicación.

“En uno de los cuentos, una mujer mantiene a raya a los fantasmas que andan sueltos por un barrio periférico de Buenos Aires; entre ellos, los de su madre muerta de una dolorosa enfermedad, los de unas adolescentes asesinadas en la calle, el de un ladrón pillado en pleno robo y el de un chico que huía de un secuestro exprés. En otra historia, una pareja alquila una casa para unas vacaciones en un pueblo que ha ido perdiendo habitantes desde que el tren dejó de pasar; visitan en la estación abandonada la exposición de los perturbadores lienzos de un artista local, pero lo verdaderamente aterrador será conocer al autor de esas pinturas. En otra pieza, los voluntarios de una ONG que reparte comida por barrios marginales son perseguidos por unos niños de pavorosos ojos negros. En otra, una periodista que investiga la historia de una chica desaparecida en un hotel en Los Ángeles, cuyas espeluznantes imágenes recorrieron internet, acaba enfrentándose a otra leyenda de la ciudad…”, adelantó la editorial.

Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enriquez, es una publicación de Anagrama.

6. Diccionario de autores latinoamericanos, de César Aira. El Diccionario de autores latinoamericanos de César Aira fue publicado por primera vez en 1998 y reeditado en 2018, sin cambios significativos. Según adelantaron sus editores, el sello Paidós encara ahora su segunda reedición, “siempre sin modificaciones, a no ser por la inclusión de las fechas de muerte de algunos autores, acaecidas entre la publicación original y la actualidad”.

“La lista de referenciados en este jugoso volumen, por lo tanto, se detiene, como en su edición primera, en los nacidos antes de la década de 1940. Narradores, poetas, dramaturgos, historiadores, científicos, periodistas, cronistas antiguos y modernos, utopistas y aficionados se mezclan, acompañan, comparan y distinguen en este esfuerzo monográfico monumental, en base al gusto omnívoro y voraz de César Aira por la lectura”, detallan desde la editorial.

“Trabajo enteramente personal y doméstico, acumulación de comentarios de lecturas y notas de investigador aficionado, este Diccionario lo es sólo por estar ordenado alfabéticamente. No tiene aspiraciones de exhaustivo ni sistemático. Aunque puede ser de utilidad para el estudioso, está dirigido más bien al lector y, dentro de esta especie, apunta a los buscadores de tesoros ocultos”, dijo César Aira sobre esta publicación.

Diccionario de autores latinoamericanos, de César Aira, es una publicación de Paidós.

7. La última actriz, de Tamara Tenenbaum. “Aunque soñaba con ser actriz, Sabrina terminó por estudiar Artes. Impulsada por Gabriel —su director de tesis y su amante—, decide investigar las huellas del teatro judío en la Argentina. Para eso recurre a Jaim, un viejo profesor que le sugiere revisar los restos de los archivos de la AMIA, la mutual que sufrió un atentado terrorista en 1994. ‘Fue en ese momento que decidí que yo me iba a dedicar a ese pasado. No es que me llamara la atención ese mundo, no más que cualquier mundo: lo que me convocaba era que hubiera desaparecido’. La investigación resulta trabada y difícil porque la mayoría de los documentos volaron con la bomba. Hasta que un coleccionista le ofrece una caja y allí descubre el diario de Jana, una actriz del teatro ídish en la Buenos Aires de 1960. Su figura es una suerte de espejo mágico para Sabrina. Seguir sus huellas se vuelve una obsesión y todo lo demás —su familia, su carrera académica, su relación con Gabriel— pasa a segundo plano”, adelanta la editorial sobre esta nueva novela de la escritora Tamara Tenenbaum.

“Esta novela trata acerca de ser mujer, del deseo y la realización, del mito del díbuk y la posesión del cuerpo, de la tradición y la modernidad, de la ciudad de Buenos Aires y de la búsqueda de una clave existencial entre un montón de papeles quemados”, apuntan los editores sobre el libro de la autora, también columnista en elDiarioAR.

La última actriz, de Tamara Tenenbaum, es una publicación de Seix Barral.

8. Poetas del dolor. Dickinson, Woolf, Plath, Pastan, compilado por Renata Prati. “En marzo llega a las librerías Poetas del dolor, una antología de poesía que reúne textos alrededor del dolor de Emily Dickinson, Virginia Woolf, Sylvia Plath y Linda Pastan. Este es un libro que trata sobre el malestar: sobre la pena, el duelo y la desolación, sobre fiebres, contracturas y hospitales, sobre perder la cabeza y encontrarla cambiada. Poetas del dolor reúne, traduce y alienta a pensar con cuatro mujeres que vivieron y escribieron en tiempos diferentes: Emily Dickinson, Virginia Woolf, Sylvia Plath y Linda Pastan. La primera nació hace casi dos siglos y la última murió hace muy poco, pero para ninguna parece haber sido fácil vivir y escribir en momentos y contextos donde no se suponía que una mujer debía pasarse la vida escribiendo. Aunque tuvieron todas un vínculo innegable con el dolor, no fue de ninguna manera uno exento de debates y contradicciones. El dolor, ante todo, nunca es obvio, y las preguntas que nos plantea, y a cuya exploración se aboca este libro, no admiten que las ignoremos”, informan desde Omnívora Editora sobre su lanzamiento de marzo.

Poetas del dolor. Dickinson, Woolf, Plath, Pastan, compilado por Renata Prati, es una publicación de Omnívora Editora.

9. Isabel, de Facundo Pastor. “La madrugada del 24 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón, Isabel, dejó de ser presidenta de la Argentina, casi dos años después de la muerte de Juan Domingo Perón. El helicóptero que la sacó de la Casa Rosada no fue a la Quinta de Olivos. ¿Quién la acompañaba? ¿Fue víctima de una trampa de su propio entorno? ¿Por qué Massera la tuvo estrictamente vigilada? ¿Cómo es la vida hoy de esta mujer, a la que envuelve un silencio que parece más obligado que voluntario? Casi olvidada, o tal vez escondida, es momento de empezar a contar lo que vio, lo que sabe y lo que oculta. Facundo Pastor reconstruye, con ritmo de thriller, una historia en la que no faltan espías infiltrados en el entorno de una viuda acorralada, pilotos entrenados para una operación secreta de inteligencia militar, traiciones y una negociación extorsiva jamás revelada que hubiera cambiado la historia argentina”, apunta la contratapa de este libro del periodista argentino Facundo Pastor, que llega después de otra atrapante publicación, Emboscada, en la que se dedicó a reconstruir los últimos días de Rodolfo Walsh.

Isabel, de Facundo Pastor, salió por Aguilar.

10. Los mocos de la furia, de Liliana Bodoc. “La furia puede ser más grande que el enojo, más roja que la tristeza, más pesada que el resentimiento. Puede ser más feroz que la rabia y más duradera que un berrinche. Es una emoción fuerte y difícil, aunque a veces, frente a las injusticias o los malos tratos, aparece y resulta imposible contenerla. Liliana Bodoc nos cuenta en este libro su primer día de furia, ese en el que fue testigo de la humillación de su gente querida. Pero también nos descubre una extraordinaria posibilidad: la de conjurar la furia con el poder de las palabras”, informan desde Siglo XXI para chicos sobre este nuevo libro de la escritora argentina fallecida en 2018, de quien siguen apareciendo escritos que permanecían inéditos.

Los mocos de la furia, de Liliana Bodoc con ilustraciones de María Wernicke, es una publicación de Siglo XXI para chicos.

