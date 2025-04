El mundo de la literatura y la política despide a Vargas Llosa: “Gracias por tantos libros clave para entender nuestro tiempo”

“Maestro de la narrativa en español”. Los elogios al talento de Mario Vargas Llosa, fallecido en Lima este domingo a los 89 años, fueron unánimes en los mensajes de recuerdo al autor compartidos en redes sociales, tanto desde el mundo de las letras como de la política. La Fundación Gabo de Colombia, creada por el también Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, fue una de las primeras instituciones en pronunciarse, desde donde también le han reivindicado como “figura clave de la literatura latinoamericana”.

Pilar Reyes, directora de Alfaguara, sello responsable de la edición de los textos del autor peruano en España, señaló su “obra y pensamiento seguirán iluminándonos”. La directiva mostró igualmente toda “la gratitud por una vida que nos ayudó a ver más lejos”.

“Maestro universal de la palabra”, definió al escritor el presidente español Pedro Sánchez: “Mi agradecimiento como lector por una obra inmensa, por tantos libros clave para entender nuestro tiempo”. Desde el mundo de la política se manifestaron otras figuras como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Pilar Alegría, que lo describió como “uno de los escritores más brillantes” en castellano: “Escribió libros indispensables para comprender nuestro tiempo y la propia condición humana”.

También desde el ministerio de Cultura español, liderado por Ernest Urtasun, desde donde han insistido en que Vargas Llosa fue “uno de los más grandes autores del boom latinoamericano”. Esteban Beltrán, poeta y director de Amnistía Internacional España, ha recomendado leer una de sus novelas menos conocidas, Travesuras de la niña mala, y ha destacado: “Leyéndole me ocurrió algo extraordinario, no querer terminar el libro para no dejar de ser feliz”. “Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y a su eterna comunidad de lectores, que seguirá creciendo con el tiempo”, ha sumado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, ha recordado que la obra del autor estará siempre ligada a la ciudad de Barcelona. “A pocos días de Sant Jordi, nos deja uno de los escritores más universales y con una amplísima obra que incluye varias de las grandes novelas de las últimas décadas”, ha expresado.

La presidenta de Perú, Dina Boularte, ha ensalzado a través del perfil oficial en X del Gobierno de su país que “su genio intelectual y vastísima obra permanecerán como legado imperecedero para las futuras generaciones”.

El escritor Juan David Correa y exministro de Cultura de Colombia, ha escrito: “Con él aprendí que la mejor literatura nace del mundo popular. Hoy los bares, los ríos, las selvas, los villorrios, los cuarteles, los cholos y la picaresca latinoamericana, están de luto”. Para el político, ha fallecido “un enorme escritor de grandes y pequeños relatos”.