Campeón San Lorenzo y debutante Riachuelo abren el fuego del básquetbol en La Rioja

El campeón San Lorenzo y el debutante Riachuelo de La Rioja inaugurarán mañana formalmente la 38va. edición de la Liga Nacional de básquetbol (LNB), que comprendió en el primer tramo de la temporada la realización del Super 20 ganado por Instituto de Córdoba.

El partido que iniciará la competencia se desarrollará en el Superdomo de la capital riojana, a partir de las 21, con televisación en directo de la señal TyC Sports.

Durante el certamen previo ninguno de los dos equipos logró avanzar a los cuartos de final.

El conjunto de Boedo, ahora dirigido por Alvaro Castiñeira, cuenta con un presupuesto mucho menor que al de temporadas atrás, razón por la cual perdió poder de fuego y culminó la primera etapa de la campaña con un registro 4-5.

El elenco de La Rioja, por su lado, a las órdenes del DT Fabricio Salas, concretó una destacable producción de 5-4, aunque la marca no le permitió acceder a los ocho mejores de la competencia.

Para reforzar la zona pintada, el club azulgrana, pentacampeón del básquetbol local, se aseguró la llegada del ala pivote Laureano Zalio, procedente de Atenas de Córdoba, como una de las últimas incorporaciones.

“Estamos orgullosos de poder abrir la temporada enfrentándonos al campeón. Será una prueba más que importante”, admitió Salas, en declaraciones a la prensa.

Riachuelo, que llegó a la elite del básquetbol nacional en lugar de la plaza que dejó vacante Libertad de Sunchales, contrató al escolta Eric Flor (ex San Lorenzo), al ala pivote Pablo Espinoza (ex Instituto de Córdoba) y al veterano interno Martín Leiva (ex Boca) como principales refuerzos.

La programación de la LNB continuará el miércoles con los encuentros Obras Basket-Regatas Corrientes (20.00), Platense-San Martín de Corrientes y Peñarol de Mar del Plata-Oberá Tenis Club (21.00), además de Quimsa de Santiago del Estero-Unión de Santa Fe (22.00).