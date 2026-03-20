Copa Libertadores 2026: Boca Juniors ya conoce a sus rivales dentro del “grupo de la muerte”

La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Ssí quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:

GRUPO A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

GRUPO B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

GRUPO C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

GRUPO D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

GRUPO F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

GRUPO G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

GRUPO H