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Arranca el desafío continental

Copa Libertadores 2026: Boca Juniors ya conoce a sus rivales dentro del “grupo de la muerte”

  • El equipo argentino, que regresa como cabeza de serie tras su posición en el ranking de la CONMEBOL, buscará avanzar a octavos en un grupo competitivo que pondrá a prueba sus aspiraciones de volver a pelear por el título continental.

Leandro Paredes, el pilar del Boca de Úbeda.
Leandro Paredes, el pilar del Boca de Úbeda. NA

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La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Ssí quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:

GRUPO A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Independiente Medellín

GRUPO B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

GRUPO C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia

GRUPO D

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona de Ecuador

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

GRUPO F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

GRUPO G

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

GRUPO H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central de Venezuela
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