Arranca el desafío continental
Copa Libertadores 2026: Boca Juniors ya conoce a sus rivales dentro del “grupo de la muerte”
La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.
Ssí quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:
GRUPO A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
GRUPO B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
GRUPO C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
GRUPO D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona de Ecuador
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Santa Fe
- Platense
GRUPO F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
GRUPO G
- Liga de Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
GRUPO H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central de Venezuela
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