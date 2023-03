El documento “confidencial” dirigido a un directivo que prometía vídeos para que el árbitro no cobre contra el Barcelona

“Confidencial para Sr. Contreras”. Así finaliza un documento hallado por la Guardia Civil durante los registros del año 2018 por el caso Federación. Una hoja de papel, sin firmar, que pasó inadvertida en ese sumario pero que ahora puede cobrar importancia en el caso Negreria, la investigación sobre si el Barça pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para recibir favores arbitrales. El primer “trabajo a realizar” que contempla el documento es un vídeo de los jugadores del club “con respecto a las decisiones del árbitro, para que el árbitro no sea contrario al Barça”.

El caso Negreira es también una cuestión familiar. Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de José María Enríquez Negreria, exvicepresidente del CTA, como de su hijo, Javier Enríquez. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.

Se da la circunstancia que la Fiscalía no ha incluido a Javier Enríquez en su querella al considerar que los trabajos de asesoramiento arbitral que realizó para el Barça sí están justificados y debidamente documentados, al contrario que los de su padre. Y a diferencia de su padre, Enríquez no retiró en efectivo ni un solo euro tras las transferencias del club. El exárbitro en cambio sacó alrededor de medio millón de euros, que según su versión usaba para los gastos del día. En todo ese tiempo no incrementó su patrimonio.

Todo ello pese a la elocuente declaración ante Hacienda del hijo del exárbitro, quien afirmó que accedió a trabajar para el Barça en 2015 con la empresa de Contreras como intermediaria porque así se lo pidieron el exdirectivo y el entonces presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.

La razón aducida por ambos exdirigentes, según Enríquez, fue que entrar en nómina del club podría “malinterpretarse” porque su padre era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Contreras y Bartomeu, contó el hijo del exárbitro, “no querían vincular el apellido Enríquez Negreira” con el club, pese a que por aquel entonces el excolegiado seguía cobrando del club y no sería hasta 2018 que cesaron los pagos.

El documento hallado en los registros a Contreras por el caso Federación estipula que los “trabajos a realizar” consistirán en un vídeo de los jugadores del primer y el segundo equipo del F.C. Barcelona “con respecto a las decisiones del árbitro para que el árbitro no sea contrario al Barça”. Los DVD a entregar, continúa el documento, incluirán las “virtudes y defectos” del contrario y cómo “juegan” los equipos rivales en todas las competiciones.

“Todo de forma anónima”, recalca el documento, en cuyo encabezado figuran anotaciones manuscritas que señalan “50.000 –+ 10.000 ver coche del árbitro o no”. “Tanto la facturación como la entrega de los informes se entregarían [sic] al Sr. Contreras en mano o a quien se determine”, continúa el papel, que también incluye un apartado sobre “seguimiento de decisiones arbitrales” al Real Madrid.

Las cláusulas del documento coinciden con los informes entregados después en mano por Enríquez a Contreras –más de 600 dictámenes que el hijo del exárbitro también aportó a Hacienda como prueba de que sus trabajos sí eran reales– así como con sus explicaciones ante la Agencia Tributaria. Hacienda hace cuentas y muestra que el exdirectivo sacó una buena tajada como intermediador: de los 450.120 euros que el Barça pagó a la empresa de Contreras entre 2015 y 2018, éste solo transfirió 287.334,65 euros a la firma de Enríquez. 162.785,35 euros se quedaron por el camino.

En su declaración ante Hacienda, Enríquez explicó que entregaba los informes sobre arbitraje en mano a Contreras en su domicilio de Gavà por indicación del exdirectivo, que luego los remitía al club “parece que por la voluntad de darse importancia”. Enríquez también detalló que el Barça llegó a enviar al CTA sus informes “para ilustrar su malestar con ciertos arbitrajes”.

El sumario del caso incluye centenares de informes sobre los arbitrajes y la relación de los colegiados con los jugadores. “Con Messi ahora está mejor”, dice uno de los documentos sobre el colegiado Mateu Lahoz, de quien destaca que habla mucho con los jugadores.

Según Enríquez, los informes los conocían Bartomeu, Contreras, el exentrenador del Barça B Gerard López y el exdirector general Albert Soler. El hijo del exárbitro entregó a Hacienda la copia de un whatsapp con Soler en el que le trasmite que ha pedido a Contreras que entregue “cuanto antes” el análisis de un partido. “Los errores en las decisiones fueron a favor del FCB, estuvo pésimo en la forma de dirigir el partido”, agrega en el mensaje Enríquez sobre el arbitraje. “Recuerda por favor lo que te dije de Luís Suárez”, agrega. Soler le contesta que ya le llamará.

Tebas aporta un documento de Contreras

El documento incautado a Contreras forma parte del sumario que investiga la Audiencia Nacional de presunto desvío de fondos en la Federación Española de Fútbol. En esa causa está personada como acusación la Liga, patronal que dirige Javier Tebas y que también acusará en el caso Negreira.

El pasado mes de febrero, antes de que se judicializara el caso, el propio Tebas se dirigió a la Fiscalía de Barcelona para entregarle centenares de hojas que forman parte del caso de la Federación de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio, también tenían “trascendencia” para la investigación sobre Negreira. Tebas no mencionó ese documento “confidencial”, pero sí otros incautados a Contreras.

Según expuso Tebas a la Fiscalía, en el registro en casa de Contreras en 2018 se encontró en una caja fuerte ubicada en el baño “una nota manuscrita de dos folios que se encontraba en el interior de un sobre con la inscripción 'TOP SECRET'”. En la primera página de la nota constaba una relación de lo que “parecen ser”, según Tebas, más de una veintena de inmuebles.

En el segundo folio se detallan una serie de anotaciones concernientes a nombres, apellidos como “sr. Rosell” y lo que parecen ser instituciones financieras y bancos de inversión como la desaparecida Banca Catalana o el BNP. “Cláusula: solo posible abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo para nosotros”, agregaba la nota, que finalizaba afirmando que “lo daríamos de buena gana para evitarlo”.

Tebas, inmerso en una guerra abierta con el Barcelona por la gestión económica de los clubes, remarcó que la transmisión de información a la Fiscalía no tenía “ánimo especulativo” ni pretendía acusar a nadie, si bien matizó que los nombres de la nota manuscrita “pueden coincidir” con los nombres de exdirectivos del Barça y de la Federación Española.

El Barça admitió que pagó al hijo y al padre

El partido judicial para el Barça empieza con un resultado adverso y mucho a remontar fruto de las declaraciones ante Hacienda de sus antiguos responsables. Para empezar, el club ha admitido que durante cuatro años pagó tanto a Negreira padre como a su hijo por servicios aparentemente idénticos de asesoramiento sobre los arbitrajes.

En su respuesta a Hacienda, el exdirector general del Barcelona Òscar Grau, admitió que entre 2016 y 2019 el Barça mantuvo “relaciones Comerciales” con una de las empresas de Negreria y la firma intermediaria de Contreras entre el Barça y el hijo de Negreria. Grau reconoció que no se formalizó “por escrito” ningún contrato con las dos empresas, y detallo que la empresa de Negreira proporcionaba “vídeos técnicos”, mientras que la del hijo realizaba informes.

Grau también dijo “desconocer” quién de ambas empresas realizaba los informes y los vídeos al tratarse de un “asunto interno” de ambas firmas. Eso sí, el exejecutivo del club dijo que el “contacto” del Barça para ambos servicios era el hijo de Negreira.

OSA