"Me encantaría jugar en Atlético de Madrid", deseó Giovanni Simeone

Giovanni Simeone, actualmente en Cagliari de Italia, aseguró hoy que le encantaría "jugar" en Atlético de Madrid, con su padre Diego como entrenador, porque ya se hizo de "un nombre en Europa" en medio de los rumores de un posible traspaso.

"Me encantaría poder ir. Ya me hice un nombre en Europa y me puede dirigir cualquier entrenador”, aclaró el atacante en el programa radial "Cómo te va" en Radio Colonia.

“Estoy en la mitad de mi carrera. Mi idea es seguir en el continente por un tiempo pero cuando pienso en volver a la Argentina lo vínculo con River, porque cuando estuve ahí no tenía experiencia y no pude demostrar todo lo que quería”, reconoció.

Simeone marcó seis goles en 24 partidos de la Serie A en la última temporada y lleva un total de 50 gritos en 156 encuentros. Su labor entre Genoa, Fiorentina y Cagliari le abrió las puertas en este mercado de pases para dar el salto a un equipo más importante, entre los que están Atlético de Madrid y Olympique de Marsella de Francia.

Por otro lado, el ex-Banfield elogió a Marcelo Gallardo: “Me pareció un tipo muy seguro de sí mismo. Es difícil encontrar a personas que directamente te transmitan eso. Que un director técnico saque lo mejor de un jugador es de las cosas que más se valoran”.

Además, Simeone se refirió a la final de Argentina contra Brasil por la Copa América y destacó el trabajo de Lionel Scaloni como seleccionador.

"Conocí al grupo, estuve en las convocatorias y es gente humilde que trabaja. Por eso llegaron hasta la final. Son amigos y eso es mérito de Scaloni (Lionel), quien logró conformar un espacio donde todos se llevan bien”, concluyó.